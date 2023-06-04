الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تنسيق مدارس البترول 2023.. الشروط والمستندات المطلوبة للقبول

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنسيق مدارس البترول 2023 وشروط الالتحاق بها من المواضيع التى يتزايد معدل  البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وعقب الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 لعدة محافظات بالجمهورية.

الدستور تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

تنسيق مدارس البترول 2023

يبحث التلاميذ الذين حصلوا على الشهادة الإعدادية 2023 عن درجات القبول"التنسيق"  بمدارس البترول على مستوى الجمهورية والذى لم يعلن عنه حتى اللحظة ولكن هناك توقعات حول هذا التنسيق يعتمد على تنسيق العام الماضى لجميع مدارس البترول على مستوى محافظات مصر والذى ربما يزيد أو يقل درجة أو اثنين  والتى جاءت كالتالى .

قسم البترول

يقترب تنسيق  قسم البترول الطلاب الحاصلين على مجموع 240 درجة في الشهادة الإعدادية 2023 وهى الدرجات التى تم القبول عليها العام الماضى.

 

قسم السيارات

يتوقع أن قسم السيارات الطلاب الحاصلين على مجموع 180 درجة في الشهادة الإعدادية.

 

قسم التبريد

يتوقع أن يقبل قسم التبريد والتكييف الطلاب الحاصلين على 160 درجة في الشهادة الإعدادية.

 

الحاسب الآلى :

يتوقع أن يقبل قسم الحاسب الآلي الطلاب الحاصلين على مجموع 150 درجة في الشهادة الإعدادية بشرط اجتياز امتحان قدرات الحاسب الآلي.

شروط القبول في مدراس البترول 2023

هناك شروط  للالتحاق بمدارس البترول الموجودة على مستوى الجمهورية وهى كالتالى :

1- أن لا يتعدى سن التلميذ الـ 18 عام ولا يقل سنه عن 14 عام 

 

2- شرط  النجاح فى جميع الاختبارات الطبية .

 

3-النجاح فى  الكشف النفسي والكشف الرياضي وكشف الهيئة.

 

4- أن تكون اللغة الإنجليزية هى  اللغة الأولى.

 

5-تسديد الرسوم المقررة لمدراس البترول، والتي تقدر في مدارس البترول الحكومية بنحو 1000 جنيه، أما في مدارس البترول الخاصة تتراوح من 3 آلاف إلى 8 آلاف.

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الأوراق المطلوبة للالتحاق بمدارس البترول 2023 

- 6 صور شخصية للطالب.

 

- شهادة الميلاد الحديثة و خمس صور منها.

 

-  استمارة الشهادة الإعدادية و أربع صور منها.

 

- طلب الالتحاق  بمدارس  البترول.

 

- البطاقة الصحية للطالب مختومة من التأمين الصحي.

 

- طابع نقابة وطابع آخر تعليمي.

 

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب.

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