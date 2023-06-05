الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية حيث يرغب الآلاف من الطلاب في معرفة درجاتهم في امتحانات الفصل الدراسي 2022-2023 والتي انتهت يوم 27 مايو الماضي والتي استمرت أكثر من أسبوع داخل المعاهد الأزهرية في كافة محافظات الجمهورية.

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري وأولياء أمورهم نتائجهم في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022-2023 حيث يمكن الحصول عليها بشكل إلكتروني من خلال البوابة الأزهرية الإلكترونية عبر هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل الطلاب بياناتهم الشخصية للحصول على درجاتهم في كل مادة والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

ومن المنتظر إعلان كافة نتائج الطلاب في كافة محافظات الجمهورية عقب الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات ومراجعة كشوف الدرجات لضمان حصول كل طالب على حقه كاملا في الدرجات حيث يتم نشر الدرجات عبر الموقع الإلكتروني والذي يخدم أولياء الأمور ويسهل عليها كافة الخدمات التي تقدم بشكل رقمي.

txt

توزيع درجات اللغة العربية للثانوية العامة 2023 وشكل الامتحانات

txt

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2023.. نتائج الامتحانات

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

يمكن للطلاب معرفة درجاتهم في نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022-2023 من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للأزهر والذي يخدم كافة الطلاب في جميع المحافظات حيث يقدم خدمات متعددة أبرزها معرفة نتائج الطلاب وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر البوابة الأزهرية الإلكترونية عبر هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة معرفة نتائج الطلاب.
  • تحديد الفصل الدراسي والصف المقيد به الطالب.
  • كتابة بيانات الطالب الراغب في معرفة درجاته بدقة.
  • إدخال رقم جلوس الطالب في الامتحانات.
  • الضغط على كلمة عرض النتيجة.
  • ظهور القائمة الكاملة لدرجات الطالب في كافة المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.
txt

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 لجميع المحافظات لحاملي الشهادة الإعدادية

txt

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023  وتوزيع الدرجات محور اهتمام الجميع حاليا حيث جاءت توزيع الدرجات كما يلي :-

  • مادة القرآن الكريم 20 درجة.
  • مادة الفقه 25 درجة.
  • مادة الحديث والتفسير 25 درجة.
  • مادة التوحيد والسيرة 25 درجة.
  • مادة الثقافة الإسلامية 10 درجات.
  • مادة الصرف والنحو 25 درجة.
  • مادة المطالعة والنصوص 25 درجة.
  • مادة الرياضيات 30 درجة.
  • مادة العلوم 20 درجة.
  • مادة الدرسات الاجتماعية 20 درجة.
  • مادة اللغة الإنجليزية 20 درجة.

اقرأ أيضا 

طلاب الدبلومات يواصلون أداء امتحاناتهم 2023

بوابة الازهر الالكترونية بوابة الأزهر نتيجة الشهادة الاعدادية الشهادة الاعدادية امتحانات الفصل الدراسي المعاهد الأزهرية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

الأكثر قراءة

القبض على المتورطين فى مشاجرة بسبب كلب بالطالبية

إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

الجريدة الرسمية تنشر قرار رد الجنسية المصرية لـ12 شخصًا

"مدبولى" يشهد توقيع مذكرة تفاهم بشأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشرق بورسعيد

لليوم الثانى.. إقبال على شواطئ الإسكندرية لاعتدال الطقس ورفع الرايات الخضراء

رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتطوير صناعة السيارات فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس

الجامعة العربية تدين جريمة الإهمال الطبى من قبل الاحتلال بحق الأسير دقة

"التعاون الإسلامي" يدين سماح حكومة الاحتلال بإقامة 6 بؤر استيطانية عشوائية