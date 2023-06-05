بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية حيث يرغب الآلاف من الطلاب في معرفة درجاتهم في امتحانات الفصل الدراسي 2022-2023 والتي انتهت يوم 27 مايو الماضي والتي استمرت أكثر من أسبوع داخل المعاهد الأزهرية في كافة محافظات الجمهورية.

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري وأولياء أمورهم نتائجهم في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022-2023 حيث يمكن الحصول عليها بشكل إلكتروني من خلال البوابة الأزهرية الإلكترونية عبر هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل الطلاب بياناتهم الشخصية للحصول على درجاتهم في كل مادة والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

ومن المنتظر إعلان كافة نتائج الطلاب في كافة محافظات الجمهورية عقب الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات ومراجعة كشوف الدرجات لضمان حصول كل طالب على حقه كاملا في الدرجات حيث يتم نشر الدرجات عبر الموقع الإلكتروني والذي يخدم أولياء الأمور ويسهل عليها كافة الخدمات التي تقدم بشكل رقمي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

يمكن للطلاب معرفة درجاتهم في نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022-2023 من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للأزهر والذي يخدم كافة الطلاب في جميع المحافظات حيث يقدم خدمات متعددة أبرزها معرفة نتائج الطلاب وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر البوابة الأزهرية الإلكترونية عبر هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة معرفة نتائج الطلاب.

تحديد الفصل الدراسي والصف المقيد به الطالب.

كتابة بيانات الطالب الراغب في معرفة درجاته بدقة.

إدخال رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

الضغط على كلمة عرض النتيجة.

ظهور القائمة الكاملة لدرجات الطالب في كافة المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 وتوزيع الدرجات محور اهتمام الجميع حاليا حيث جاءت توزيع الدرجات كما يلي :-

مادة القرآن الكريم 20 درجة.

مادة الفقه 25 درجة.

مادة الحديث والتفسير 25 درجة.

مادة التوحيد والسيرة 25 درجة.

مادة الثقافة الإسلامية 10 درجات.

مادة الصرف والنحو 25 درجة.

مادة المطالعة والنصوص 25 درجة.

مادة الرياضيات 30 درجة.

مادة العلوم 20 درجة.

مادة الدرسات الاجتماعية 20 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية 20 درجة.

اقرأ أيضا

طلاب الدبلومات يواصلون أداء امتحاناتهم 2023