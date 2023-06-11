الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم بورسعيد": جاهزون لعقد امتحانات الثانوية العامة

امتحانات
امتحانات

أكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة لعقد امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وأوضحت الدكتورة هالة عبد السلامـ أن الامتحانات للمواد خارج المجموع ستنطلق غدا الإثنين الموافق 12 يونيو الجاري، في حين ستبدأ امتحانات المواد الأساسية يوم الأحد 18 يونيو وتستمر حتى الخميس الموافق 13 يوليو القادم يتخللها إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشارت وكيل أول الوزارة إلى أن 5726 طالبا وطالبة هو إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة هذا العام بالمحافظة، من خلال 16 لجنة أساسية مؤكدة أنه تم تجهيز 10 استراحات لاستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على أعلى مستوى من التجهيزات.

وأضافت  أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بمقر بديوان المديرية واللجنة الثلاثية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكافة اللجان على مدار الساعة متمنية التوفيق للقائمين على الامتحانات والنجاح والتفوق لجميع الطلاب.

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