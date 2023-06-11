الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مراجعات "حياة كريمة" في برج العرب.. "الدستور" تعايش طلاب الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

 

يستعد طلاب الثانوية العامة الاستعداد.الاخير لليوم النهائي قبل بدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة في مدارس الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية.

مراجعات معائية ومذاكره لا تتوقف توتر يزداد، راغبين في تحصيل اعلى التقديرات للفوز بالكليات الجامعية التي يرغبون في الالتحاق بها.

وعايشت الدستور من داخل احدى مدارس برج العرب المراجعات النهائية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تنظمها دعما وتشجيعا لطلاب الثانوية العامة حتى الانتهاء من اداء كافة الامتحانات، ودون اي مقابل مادي.

فعن طريق الدروس المسجلة وبحضور مجموعة من الاساتذه والمدرسين تواجد طلاب قرى ونجوع برج العرب للاستفاده والحصول على المفاتيح النهائية التي تجعلهم يتمكنون من موادهم الدراسية.

ليجيب مدرسون المراجعات النهائية عن الأسئلة التي تدور في اذهان طلاب الثانوية العامة ثم يتم تكوين جروب بين الطلاب والمشرفين عن المبادرة لتبادل الآراء، والإجابة عن الأسئلة أون لاين أيضا.

متطوع حياة كريمة "فرصة بالمجان لطمأنه الطلاب ودعم الاسر المصرية"

يقول عبد الرحمن اسماعيل، احد المتطوعين في حياة كريمة ان تنظيم المراجعات النهائية فرصه لابد من استغلالها، ليتمكن الطلاب من الاستفادة من دروس الثانوية العامة بشكل مجاني بدلا من الذهاب إلى السناتر ودفع أموال كثيرة، تشكل عبىء على الطلاب واسرهم.

واصل، للدستور ان حياة كريمة تحىص على الاتفاق مع امهر الاساتذه والمدرسين اتمام المراجعات النهائية، والاجابة على كافة اسئلتهم وايضا طمأنتهم وتهدأه قلقهم الذي يصيبهم قبل بدء الامتحانات التي تشكل خوفا كبيرا لمعظم الاسر المصرية.

واشار أن معرفة المدراس المخصصة لشرح المواد المختلفة وتقديم المراجعات النهائية،عن طريق التواصل مع حياة كريمة عن طريق رقم الواتس آب على رقم 01150606783 ورقم الخط الساخن 15330.

 

طلاب الثانوية العامة

IMG_20230608_145922
IMG_20230608_145922
IMG_20230608_154338
IMG_20230608_154338
IMG-20230608-WA0029
IMG-20230608-WA0029
IMG-20230608-WA0030
IMG-20230608-WA0030
المراجعات النهائية حياة كريمه الدستور برج العرب الثانوية العامة

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

وكيل "تعليم بورسعيد": جاهزون لعقد امتحانات الثانوية العامة

رابط بوابة الوظائف الحكومية 2023.. تفاصيل

متى تبدأ وتنتهي امتحانات الثانوية العامة 2023 ؟

محافظ أسيوط: تحويل أكبر نقطتي تجميع للمخلفات الصلبة لحدائق صديقة للبيئة

براءة 4 متهمين من قتل حديث ولادة وإلقاء جثته بالطريق ببولاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس