طالع.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

بدأ الطلاب اليوم امتحانات الثانوية العامة 2023 للمواد التي لا تضاف للمجموع والتي تستمر اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء، على أن تبدأ امتحانات 3 ثانوى عام للمواد الأساسية بدءًا من الاسبوع المقبل ، وتستمر حتى 13 يوليو المقبل .

واعتمدت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 أدبي ونظام الامتحانات وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

بدأت امتحانات 3 ثانوي 2023 أدبي اليوم الاثنين في المواد التي لا تضاف للمجموع وهي مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية ، وتستمر غدًا في مادتي الاقتصاد والإحصاء وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 أدبي وفق ما اعتمدته وزارة التربية والتعليم كالتالي:

اللغة العربية: الأحد 18 يونيو

اللغة الأجنبية الثانية : الثلاثاء 20 يونيو

امتحان الجغرافيا: الأحد 25 يونيو

امتحان مادة التاريخ : الأحد 2 يوليو

اللغة الأجنبية الأولى: الخميس 6 يوليو

امتحان علم النفس والاجتماع :الأحد 9 يوليو

امتحان الفلسفة والمنطق: الخميس 13 يوليو

هل امتحانات الثانوية العامة ورقي 2023

تكون امتحانات الثانوية العامة ورقي ، ووضع رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التعليمات النهائية لشكل امتحانات الثانوية العامة 2023 والتي تكون الإجابة في الباب شيت مع كراسة إجابة الأسئلة المقالية، حيث لا يعتد بإجابة الطالب إلا في ورقة إجابة البابل شيت ورقة إجابة الأسئلة المقالية، ولن يعتد بالإجابة على ورقة الأسئلة.

وشدد حجازي على ضرورة التأكد من قيام الطالب بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) (وكراسة إجابة الأسئلة المقالية) وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، وتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعة الملاحظين والتوقيع عليها بصحة البيانات، موضحا بعمل محضر إثبات حالة عند امتناع كتابة الطالب بيانته.

ونوه وزير التربية والتعليم رضا حجازي قبل بدأ امتحانات الثانوية العامة اليوم على أنه يتم توزيع كتيب المفاهيم على لجان الامتحانات قبل الامتحانات، مع التشديد و التنبيه على طلاب الثانوية العامة بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه، وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، مشيرًا إلى أن كتيب المفاهيم سيتم استخدامه للسنوات المقبلة.

اقرأ أيضا

طبيب نفسي يوضح كيفية تقليل التوتر لدى طلاب الثانوية العامة