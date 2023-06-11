آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة وجدول الامتحانات

تنطلق غدًا امتحانات الثانوية العامة 2023 للطلاب في جميع أنحاء الجمهورية للمواد التي لا تضاف للمجموع والتي تستمر لمدة 3 أيام على أن تبدأ امتحانات المواد الأساسية الأحد المقبل الموافق 18 يونيو، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد فتح لجان الثانوية العامة غدًا الاثنين، وجدول امتحانات 3 ثانوي للمواد الأساسية.

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم تعليمات سير امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث تبدأ اللجان في الساعة التاسعة صباحًا، ولابد من تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي.

ومنعت الوزارة اصطحاب المحمول أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية منها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023

تبدأ امتحانات الصف الثالث الثانوي غدًا الاثنين للمواد التي لا تضاف للمجموع حيث يؤدى الطلاب امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية غدً الموافق الإثنين 12 يونيو، ثم الاقتصاد والإحصاء: الثلاثاء 13 يونيو.

ثم يبدأ امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية مادة اللغة العربية يوم الأحد 18 يونيو، اللغة الأجنبية الثانية: الثلاثاء 20 يونيو، و مادة الجغرافيا: الأحد 25 يونيو ، مادة الكيمياء: الأحد 25 يونيو، مادة التاريخ: الأحد 2 يوليو، اللغة الأجنبية الأولى: الخميس 6 يوليو ، مادة الفيزياء: الأحد 2 يوليو، مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا: الثلاثاء 4 يوليو، مادة علم النفس والاجتماع: الأحد 9 يوليو ، مادة التفاضل والتكامل : الأحد 9 يوليو، مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية: الأحد 9 يوليو، مادة ديناميكا : الثلاثاء 10 يوليو

مادة الفلسفة والمنطق: الخميس 13 يوليو ، مادة الجبر والهندسة الفراغية : الخميس 13 يوليو ، مادة الأحياء : الخميس 13 يوليو .