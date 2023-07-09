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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعليم الغربية: انتظام امتحانات الثانويه العامة على مستوى الـ 10 إدارات

تعليم الغربية: انتظام امتحانات الثانوية العامة على مستوى الـ10 إدارات

الثانوية العامة
الثانوية العامة

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ناصر حسن، انتظام امتحانات الثانوية العامة على مستوى الإدارات التعليمية العشر والتي يؤديها 40 ألفًا و948 طالبًا وطالبة في 116 لجنة عامة، منها 57 لجنة تابعة لقطاع الإسكندرية، موزعة على إدارات شرق وغرب طنطا، كفرالزيات، بسيون، والسنطة، و59 لجنة تابعة لقطاع المنصورة، موزعة على إدارات شرق وغرب المحلة، سمنود، قطور، وزفتى.
وقال وكيل الوزارة- في تصريح اليوم الأحد- إن الطلاب يؤدون امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة (العلمي علوم)، والتفاضل والتكامل (علمي رياضة)، وعلم نفس والاجتماع (أدبي) لمدة ثلاث ساعات من التاسعة صباحًا حتى الثانية عشر ظهرًا، ومادة اللغة الأجنبية الثانية لمدارس المتفوقين والتاريخ مدارس المكفوفين وسط تأمين مكثف من مديرية أمن الغربية لتوفير حالة من الهدوء في محيط لجان الامتحانات.
وقال حسن إن لجان امتحانات الثانوية العامة بالغربية فتحت أبوابها لدخول الطلاب لأداء الامتحانات وخضع الطلاب للتفتيش الذاتي اليدوي، وباستخدام أجهزة الكشف عن المعادن للكشف عن أي أداة أو وسيلة قد تستخدم في عمليات الغش.
 

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