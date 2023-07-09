تداول صورة غش داخل الحمام لمادة التفاضل والتكامل لأحد طلاب الثانوية العامة

تداول أحد طلاب الثانوية العامة بشعبة علمي رياضة امتحان التفاضل والتكامل من داخل حمام إحدى اللجان الامتحانية.

أظهرت صورة الامتحان التي تم التقاطها أنها بداخل دورة المياه الخاصة بلجنة المدرسة لظهور ورقة الامتحان بجانب البلاعة.

وأثيرت حالة من الجدل والاستياء بين أوساط أولياء أمور الطلاب عبر جروب حوار مجتمعي وتربوي علي تطبيق الواتس آب، حيث انتاب أولياء أمور الطلاب حالة من الغضب بسبب ما تم من تداول الامتحان من داخل دورة مياه اللجنة، تزامنا مع تأدية الطلاب للامتحان داخل اللجان، وعلقوا علي ذلك قائلين ،"إزاى المراقب سمح للطالب الخروج بالبوكليت من اللجنة، حسبي الله ونعم الوكيل الضمير مات".

وعلقت ولي أمر على صورة التداول، قائلة ،"إزاي طلبة بتنزل من بيوتها من غير فون واللجان تفتيش قبل وأثناء الامتحان، زي لجنة ابني مثلا، وفيه لجان بالتسيب ده، ممكن أعرف هي مش التعليمات على الكل ولا إيه؟".

وبدأ صباح اليوم، طلاب الثانوية العامة 2023 "الدور الأول"، الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية (العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية (الرياضيات)، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.



ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالباً وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالباً وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالباً، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالباً وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.

المتبقي.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023:



- الثلاثاء 10 يوليو، الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 13 يوليو 2023، الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.