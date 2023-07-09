ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول صورة غش داخل الحمام لمادة التفاضل والتكامل لأحد طلاب الثانوية العامة

طلاب
طلاب

تداول أحد طلاب الثانوية العامة بشعبة علمي رياضة امتحان التفاضل والتكامل من داخل حمام إحدى اللجان الامتحانية.

أظهرت صورة الامتحان التي تم التقاطها أنها بداخل دورة المياه الخاصة بلجنة المدرسة لظهور ورقة الامتحان بجانب  البلاعة.

وأثيرت حالة من الجدل والاستياء بين أوساط أولياء أمور الطلاب عبر جروب حوار مجتمعي وتربوي علي تطبيق الواتس آب، حيث  انتاب أولياء أمور الطلاب حالة من الغضب بسبب ما تم من تداول الامتحان من داخل دورة مياه اللجنة، تزامنا مع تأدية الطلاب للامتحان داخل اللجان، وعلقوا علي ذلك قائلين ،"إزاى المراقب سمح للطالب الخروج بالبوكليت من اللجنة، حسبي الله ونعم الوكيل الضمير مات".

وعلقت ولي أمر على صورة التداول، قائلة ،"إزاي طلبة بتنزل من بيوتها من غير فون واللجان تفتيش قبل وأثناء الامتحان، زي لجنة ابني مثلا، وفيه لجان بالتسيب ده، ممكن أعرف هي مش التعليمات على الكل ولا إيه؟".

وبدأ صباح اليوم، طلاب الثانوية العامة  2023 "الدور الأول"، الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية (العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية (الرياضيات)، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.


ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالباً وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالباً وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالباً، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالباً وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.

المتبقي.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023:


- الثلاثاء 10 يوليو، الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 13 يوليو 2023، الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

inbound8732095006309549870
inbound8732095006309549870
الثانوية العامة 2023 الجبر والهندسة الفراغية الثانوية العامة المدارس الحكومي امتحانات الثانوية العامة 2023 امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية امتحان التفاضل والتكامل امتحانات الثانوي

الأكثر قراءة

لجنة خاصة لتصحيح أوراق كل مَن يصرِّح بالغش على مواقع التواصل الاجتماعى

اليوم.. وصول 25 رحلة جوية لعودة الحجاج إلى أرض الوطن

"بيت الروبى" يواصل تصدر شباك التذاكر وفى الطريق للأعلى تاريخيًا

مصدر بالتعليم: جارٍ تتبع صور امتحانات الثانوية العامة المتداولة عبر صفحات السوشيال ميديا

"تموين الدقهلية": توريد أكثر من 342.4 ألف طن قمح بمواقع التخزين حتى اليوم

من ارتفاع 120 مترًا.. استوديو قنوات "المتحدة" الإخبارية يغطى مهرجان العلمين الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية