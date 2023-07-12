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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

كشف آخر التطورات بشأن تصحيح أوراق 143 ألف طالب فى الثانوية الأزهرية

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب

وجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، برفع درجات الاستعداد القصوى بمناسبة اقتراب تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، ولمعاهد فلسطين الستة بقسميها العلمي والأدبي، ومعهد البعوث الإسلامية.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، في بيان، اليوم الأربعاء، إنه تم اختيار المعلمين الذين سينتدبون لأعمال التصحيح بدقة وعناية شديدة، حتى تخرج أعمال تصحيح شهادات الثانوية الأزهرية على أكمل وجه.

ولفت وكيل الأزهر إلى التنبيه على أن تكون أعداد الملاحظين مناسبة لتصحيح نماذج الإجابات لـ143 ألف طالب تقدموا لجميع الشهادات الأزهرية، مشددًا على ضرورة التنبيه على الملاحظين لأعمال التصحيح أن يأخذوا وقتهم ويراجعوا نموذج الإجابة أكثر من مرة حتى لا يُظلم أي طالب حرصًا على مستقبل أبنائنا الطلاب.

وأوضح الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن أعمال التصحيح ستنطلق السبت المقبل، وأنه تم إرسال ٢٢٤٢٨ خطابًا للسادة المعلمين الذين سيشاركون في أعمال تصحيح جميع الشهادات الثانوية الأزهرية، من خلال الإدارة المركزية للامتحانات، للتصحيح في ١٦ مركزًا على مستوى الجمهورية، وهم: "القاهرة- القليوبية- المنوفية- الغربية- كفرالشيخ- الشرقية- الدقهلية- البحيرة- الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر".

من جهته؛ أكد الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أن مراكز التصحيح جاهزة لأعمال تصحيح الشهادات الثانوية الأزهرية، وأن كل المعلمين المنتدبين لأعمال التصحيح استلموا خطاباتهم وعلموا الأماكن التي سينتدبون إليها.

ولفت إلى مراعاة الإجراءات والضوابط المعمول بها للمشاركة في أعمال الانتداب لأعمال التصحيح، حيث تم استبعاد من له صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، واستبعاد من وقعت عليه جزاءات لأكثر من 15 يومًا تتعلق بأعمال الامتحانات، كما تم إرسال كتيب لجميع مراكز التصحيح به التعليمات الخاصة بأعمال التصحيح، حتى يتسنى للجميع معرفة واجباتهم، لتأدية أعمال التصحيح على أكمل وجه.

الدكتور احمد الطيب الشهادة الثانوية الأزهرية وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني الشيخ أيمن عبدالغني المعاهد الأزهرية

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