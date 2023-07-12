ارتفعت معدلات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء أمور الشهادة الثانوية، الراغبين في الالتحاق بالكليات الرياضية في الجامعات المصرية لاسيما ممن يتمتعون بمهارات بدنية ورياضية عالية، عن موعد عقد اختبارات كلية التربية الرياضية 2023.

موعد عقد اختبارات كلية التربية الرياضية 2023

ووفقا لبيان المجلس الأعلى للجامعات، أتاح تسجيل الرغبات لأداء اختبارات القدرات ابتداءً من السبت الموافق ١٥ يوليو ويستمر حتى يوم 27 من الشهر الجاري.

وتقوم كلية التربية الرياضية ومكتب التنسيق، بتحديد الاختبارات في يومين فقط كحد أقصى، كما يتم تحديد موعد وزمن الاختبار .

أن يحصل الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات وأن يكون لائقًا، من ضمن شروط النجاح في اختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية في العام الجامعي الجديد 2023-2024.

وننشر في التقرير التالي، ملابس اختبار القدرات المطلوبة للاختبارات ما يلي:

فانلة بلا أكمام – شورت – حذاء رياضي خفيف – جوارب قصيرة بيضاء – مايوه، للطلاب (الذكور )



مايوه – بلوزة – بنطلون تدريب – حذاء رياضي خفيف – جوارب قصيرة بيضاء، للطالبات (إناث).



كما يفضل حضور الطلاب والطالبات بزي التدريب (Training Suit).



الأوراق المطلوبة للتقديم لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية



١_ الإيصال الدال على تسجيل اسم الكلية التي يتقدم لها الطالب لاختبارات القدرات، والذي يتم طبعه من الموقع.

٢_ 6 صور شخصية بحجم 4 × 6 سم.

٣_ أصل رقم الجلوس وصورة منه.

٤_ صورة بطاقة الطالب الشخصية (بطاقة الرقم القومي).

٥_ ما هي اختبارات قدرات كلية تربية رياضية.

ما هي اختبارات قدرات كلية تربية رياضية سؤال يتكرر كثيرا ، تهدف اختبارات القدرات لكليات التربية الرياضية إلى قياس قدرة الطالب الرياضية وتحقيق المعايير المطلوبة في الاختبارات البدنية والمهارة.

تتضمن الاختبارات العناصر التالية:

الكشف الطبي المبدئي على القلب والصدر.

قياس الطول والوزن.

القوام + الشخصي (لائق / غير لائق).

الاختبار المهاري، وهو اختبار يستخدم اختبارًا واحدًا فقط بدون استخدام أي أجهزة أو أدوات، ويستخدم كمؤشر لقياس اللياقة البدنية العامة.