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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة
الثانوية العامة

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.. يكثر البحث في الساعات الماضية على موقع جوجل من جانب عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بشأن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وتحديدا أنه قد تنتهي الامتحانات الجارية يوم الخميس المقبل.

ونرصد في التقرير التالي موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023:

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

كنترولات الثانوية العامة تواصل تصحيح كراسات الإجابة للأسئلة المقالية والاختيارية فى المواد الدراسية التى أدى فيها الطلاب الامتحانات، حيث تم الانتهاء من عدة مواد، وكذا المواد الدراسية غير المضافة، لذا ستظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.

وفي ذات السياق، أشارت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة وتجميع الدرجات وتحديد الأوائل يحتاج لأقل من 15 يوما بعد انتهاء الامتحانات والمقرر لها الخميس المقبل 13 يوليو الجارى، ومن ثم سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 قبل نهاية الشهر الحالى.
 

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موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس 

جدير بالذكر أنه كما هو معروف من كل عام تتاح نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم عبر رابط خاص توفرة وزارة التربية عبر موقعها الإلكتروني للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من خلال الخطوات التالية:

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