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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس مكتب التنسيق يوجه نصائح مهمة لطلاب الثانوية أثناء تسجيل الرغبات

التنسيق
التنسيق

وجه السيد عطا الله، رئيس مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، عدة نصائح لطلاب الثانوية العامة بشأن كتابة الرغبات. 

وقال عطا الله خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "الطالب يجلس مع أسرته ويكتب الرغبات ويتوجه إلى الموظف المسئول يكتب له تلك الرغبات ويحصل على إيصال بالرغبات التي كتبها، علشان لو نسي كلية من حقه يعدلها في الفترة المسموح بها".

وأشار رئيس مكتب التنسيق إلى أنه في فترة كتابة الرغبات تنتشر الكيانات الوهمية قائلًا: "هناك كيانات وهمية تخدع الطلاب وأنها ستمنحهم شهادة، وفي النهاية هم يضحكون على الطلاب".

وتابع: "أنا كطالب لكي أتأكد إن الكلية أو المعهد معترف به أم لا أدخل على موقع وزارة التعليم العالي والموجود عليه هو الشرعي وما دون ذلك كيان وهمي".

واستكمل: "هناك ما يقرب من 350 كيانًا وهميًا حتى الآن" مشيرًا إلى أن الدولة موفرة 27 جامعة حكومية و27 جامعة خاصة و10 جامعات أهلية وفروع جامعات دولية ولدينا 175 معهد خاص و24 معهد حكومي سنتين، موجهًا رسالة للطلاب: "ليه سايب الحاجة الكويسة ورايح للحاجة اللي مش كويسة".

مكتب التنسيق تنسيق الثانوية العامة كتابة الرغبات رغبات طلاب الثانوية العامة الإعلامي محمد الباز اخر النهار

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