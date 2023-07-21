تعرف على موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

زادت معدلات البحث في الآونة الخيرة، عبر مواقع التواصل الإجتماعي وموقع البحث الشهير "جوجل"، من قبل أولياء الأمور وطلاب الثانوية الأزهرية، عن موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، حيث انتهى طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية من الامتحانات يوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023، فيما انتهى طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023، وذلك عقب إعلان الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، نتيجة الدور الأول للشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية لمعاهد البعوث الإسلامية للطلاب الوافدين، للعام الدراسي 2022 - 2023.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

حدد الأزهر عدة خطوات للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 إلكترونيا، من خلال الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية، ثم اختيار الاستعلام عن نتائج الطلاب، وتحديد الشعبة الدراسية ما بين العلمي والأدبي، ثم إدخال كافة البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الجلوس للاطلاع على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، والضغط على كلمة عرض النتيجة، بعد اعتمادها رسميًا ستظهر النتيجة خلال دقائق.

ومن المقرر انعقاد مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، وذلك لتكريم أوائل طلاب الثانوية الأزهرية، في كافة الشعب الدراسية، على أن يتم ذلك فوق اعتماد النتيجة رسميًا، والإعلان عنها.

وانطلقت أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، ومعهد البعوث الإسلامية، السبت 15 يوليو 2023، بمشاركة 22428 مصححا للتصحيح في 16 مركزا على مستوى الجمهورية، وهى: (القاهرة- القليوبية- المنوفية- الغربية- كفر الشيخ- الشرقية- الدقهلية- البحيرة- الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر).

وكان قد بدأ طلاب وطالبات القسم العلمي الامتحان في يوم السبت الموافق 3 يونيو الماضي، واختتموا الامتحانات في يوم 12 يوليو 2023، أدوا الامتحانات خلال هذه المدة في (17) مادة.

وتقدّم للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (770) طالب وطالبة، 535 بنين و 235 فتيات، مقسمين على (47) لجنة.

وجاءت نسبة النجاح العامة للمرحلة الإعدادية للبعوث الإسلامية (53.34 %)، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 786 طالبًا وطالبة، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الثانوية 57.64 %، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 735 طالبًا وطالبة.

وبعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية للبعوث الإسلامية، أعرب وكيل الأزهر عن تحيته وتقديره لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية لمعاهد البعوث الإسلامية الذين جدُّوا واجتهدوا وحصَّلوا العلوم الأزهرية بتنوعها وشمولها ومنهجها الواسع الذي يميز الطالب الأزهري ويجعله مهيئًا لنشر رسالة الأزهر الشريف، بما تتطلبه من جهد وعلم ومعرفة وقدرة على البحث والتميز العلمي في قلعة العلم العريقة، موجهًا بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية.