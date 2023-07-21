تزداد عمليات البحث عبر محركات البحث الإلكترونية، خلال الفترة الأخيرة، حول مؤشرات النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023.

وتقوم "الدستور"، من خلال هذا التقرير، بمساعدة طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور في معرفة مؤشرات النجاح في نتيجة الثانوية العامة.

نتيجة الثانوية العامة 2023

قال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة، تنتهى من أعمال تقدير درجات مواد امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2022-2023، خلال الأسبوع المقبل، مشددًا على أنه فور الانتهاء من أعمال التصحيح، تبدأ عمليات مراجعة الدرجات وجمع درجات أسئلة "البابل شيت، والأسئلة المقالية"، استعدادًا لإعلان النتيجة بداية شهر أغسطس المقبل.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023

وأوضحت المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2023، أن نسبة النجاح تتخطى 76%، وأن الشعبة الأدبية هي الأقل فى نسب النجاح، حيث تقترب من 69%.

كما أوضحت المؤشرات، أن نسبة نجاح اللغة العربية تجاوزت الـ90% وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب.

أما نسبة النجاح في اللغة الأجنبية الثانية تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20% من عدد الطلاب.

وبعد انتهاء تصحيح مادة الكيمياء حصل 5000 طالب على مجموع درجات 95%، وأكثر من 1000 طالب حصلوا على الدرجة النهائية.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الأيام المقبلة عن نتيجة الثانوية العامة، في مؤتمر صحفى يعقد بديوان وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

امتحانات الدور الثاني 2023

أكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن أعمال امتحانات "الدور الثاني" للعام الدراسي 2022/2023، مستمرة خلال يوم الأحد المقبل 23 يوليو، حيث تستمر أعمال امتحانات التعليم الفني بمختلف النوعيات يوم الأحد حسب التخصصات وفقًا للجداول المعلنة مسبقًا.

قد يهمك أيضًا: