آخر أخبار تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 وكيفية التسجيل للحصول على النتيجة

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل من قبل طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء الأمور عن آخر اخبار تصحيح امتحانات الثاوية العامة 2023، وكذلك روابط الحصول على النتيجة والموعد الرسمي لإعلان نتيجة الثانوي العام، وهو ما نستعرضه لكم فى السطور التالية.

آخر أخبار تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

وقال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 تنتهي بنهاية الأسبوع المقبل، ثم تبدأ أعمال مراجعة النتيجة وإعدادها وتحديد أوائل الجمهورية بكل شعبة من الشعب الثلاثة الأدبية والعلمية "علمي علوم، علمي رياضة".

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

ومن المتوقع أن يعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيحة الثانوية العامة 2023 في بداية أغسطس المقبل، على أن يكون موعد فتح باب التظلمات أمام طلاب الثانوية العامة في اليوم التالي لإعلان نتيجة الثانوية 2023 رسميا، لمدة شهر من اليوم التالي لتاريخ اعتمادها وإعلانها رسميا.

رابط التسجيل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور ظهورها على موقع الدستور

ويوفر الدستور رابط التسجيل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور ظهورها خلال الأيام القليلة المقبلة بعد إعلانها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

خطوات التسجيل على موقع الدستور للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

الدخول على موقع الدستور الخاصة بتسجيل نتيجة الثانوية العامة 2023 (من هنا) كتابة الاسم كاملا للطالب كتابة رقم الجلوس اكتب البريد الإلكتروني لتصلك رسالة بالنتيجة فور ظهورها سجل رقم تليفونك لتصلك رسالة من الموقع بها درجاتك ثم اضغط على سجل الآن وذلك لمعرفة درجاتك فور اعتماد النتيجة بشكل رسمي.

امتحانات الثانوية العامة 2023

كانت بدأت امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023، وبدأت امتحانات الثانوية العامة 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع وهي مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وبعدها امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، ومن ثم انطلقت امتحانات الثانوية العامة في المواد الأساسية يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023، واستمرت امتحانات الثانوية العامة من يوم الإثنين الموافق 12 يونيو، حتى الخميس الموافق 13 يوليو 2023.