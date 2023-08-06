الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2023.. وشروط الالتحاق بها

تنسيق كلية الذكاء
تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2023

يتسأل أولياء أمور طلاب الثانوية العامة 2023 عن تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2023 عقب اعتماد النتيجة وفتح باب التسجيل في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لطلاب المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية للشعب الدراسية المختلفة للإلتحاق بالكليات في كافة محافظات الجمهورية للعام الدراسي المقبل 2023-2024.

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2023

يرغب الكثير من الطلاب في الالتحاق بكلية الذكاء الاصطناعي للعام الدراسي المقبل 2022-2023 لذلك يتسألون عن الحد الأدني للقبول بها في كافة محافظات الجمهورية وجاء تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2023 كما يلي:-

  • الحد الأدنى للالتحاق بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة كفر الشيخ 366 درجة.
  • الحد الأدنى للالتحاق بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة السادات 361 درجة.
  • الحد الأدنى للالتحاق بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة بنها 360 درجة.
  • الحد الأدنى للالتحاق بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة شبين الكوم 360 درجة.
  • الحد الأدنى للالتحاق بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة جنوب الوادي 359 درجة.
  • الحد الأدنى للالتحاق بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة حلوان 358 درجة.
  • الحد الأدنى للالتحاق  بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة مطروح 357 درجة.
txt

مراقب الملاحة بقناة السويس يكشف طريقة التنسيق لعبور السفن بالممر

txt

تنسيق كلية الطب 2023-2024 في الجامعات الحكومية.. توقعات بانخفاض التنسيق عن العام الماضي

معلومات عن كلية الذكاء الاصطناعي 2033

كلية الذكاء الاصطناعي من الكليات الحديثة التي تم ضمها إلى العديد من الجامعات المصرية مؤخرا حيث تضم طلاب الشعبة العلمية (علوم، رياضة) فقط و تهتم بتعلم كافة علوم الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات والتخصصات العلمية والتكنولوجية مثل هندسة البرمجيات و العلوم والحاسب الآلي.

وتضم كافة كليات الذكاء الاصطناعي في كافة الجامعات المصرية 4 أقسام تهدف إلى دراسة التقنيات الحديثة ومواكبة التكنولوجيا والعلوم البرمجة وهي كما يلي:-

  • قسم ذكاء الحاسب الآلي.
  • قسم الأمن السيبراني.
  • قسم علوم البيانات.
  • هندسة النظم الذكية.

اقرأ أيضا 

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2023 

txt

مركز بحثى: الذکاء الاصطناعى يؤثر على شريحة مختلفة من القوى العاملة الأمريكية

txt

الذكاء الاصطناعى.. تقرير يرصد تطور عمليات تشخيص أمراض القلب وضغط الدم

شروط التقديم في كلية الذكاء الاصطناعي 2023/2024

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الشروط التي يجب توافرها في الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الذكاء الاصطناعي وهي كما يلي:-

  • أن يكون الشعبة الدراسية للطالب (علمي علوم، علمي رياضة).
  • أن يدرس طلاب علمي علوم مادة تعادل طلاب علمي رياضة.
  • أن يحصل الطلاب على الحد الأدنى للالتحاق بكلية الذكاء الاصطناعي.
  • تقبل الكلية التحويل إليها من الطلاب المستوفين للشروط.

اقرأ أيضا 

رابط نتائج التعليم الأساسي 2023

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي كلية الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي الجامعات المصرية وزارة التعليم العالي كليات الذكاء الاصطناعي
ads

مواد متعلقة

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023.. وخطوات الاستعلام عن نتائج امتحانات الدور الثاني

تنسيق كلية الألسن 2023.. وأقسامها ومصروفات الدراسة

تنسيق فنون تطبيقية 2023.. ورابط نتائج اختبارات القدرات 2023-2024

تنسيق الثانوية الأزهرية 2023.. والأوراق المطلوبة للتقديم (تفاصيل)

تنسيق كلية إعلام من أدبي 2023.. الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى (تفاصيل)

الآن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2023 .. جدول امتحانات الدور الثاني

تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023 - 2024 

تنسيق جامعة العلمين 2023.. ومؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

المصرى البورسعيدى يقدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع أشرف بن شرقى

التصريح بدفن شقيقتين غرقا فى نيل المعادى

بسبب "خناقة ستات".. طعن عريس فى فرحه بكفر الشيخ

حفل بهاء سلطان وكارول سماحة.. أبرز فعاليات مهرجان العلمين المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل الشرطى المصاب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب

القوات الإسرائيلية تقتل 37 طفلًا وتعتقل 160 آخرين منذ بداية العام الجارى

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟