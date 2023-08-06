تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2023.. وشروط الالتحاق بها

يتسأل أولياء أمور طلاب الثانوية العامة 2023 عن تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2023 عقب اعتماد النتيجة وفتح باب التسجيل في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لطلاب المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية للشعب الدراسية المختلفة للإلتحاق بالكليات في كافة محافظات الجمهورية للعام الدراسي المقبل 2023-2024.

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2023

يرغب الكثير من الطلاب في الالتحاق بكلية الذكاء الاصطناعي للعام الدراسي المقبل 2022-2023 لذلك يتسألون عن الحد الأدني للقبول بها في كافة محافظات الجمهورية وجاء تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2023 كما يلي:-

الحد الأدنى للالتحاق بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة كفر الشيخ 366 درجة.

الحد الأدنى للالتحاق بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة السادات 361 درجة.

الحد الأدنى للالتحاق بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة بنها 360 درجة.

الحد الأدنى للالتحاق بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة شبين الكوم 360 درجة.

الحد الأدنى للالتحاق بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة جنوب الوادي 359 درجة.

الحد الأدنى للالتحاق بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة حلوان 358 درجة.

الحد الأدنى للالتحاق بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة مطروح 357 درجة.

معلومات عن كلية الذكاء الاصطناعي 2033

كلية الذكاء الاصطناعي من الكليات الحديثة التي تم ضمها إلى العديد من الجامعات المصرية مؤخرا حيث تضم طلاب الشعبة العلمية (علوم، رياضة) فقط و تهتم بتعلم كافة علوم الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات والتخصصات العلمية والتكنولوجية مثل هندسة البرمجيات و العلوم والحاسب الآلي.

وتضم كافة كليات الذكاء الاصطناعي في كافة الجامعات المصرية 4 أقسام تهدف إلى دراسة التقنيات الحديثة ومواكبة التكنولوجيا والعلوم البرمجة وهي كما يلي:-

قسم ذكاء الحاسب الآلي.

قسم الأمن السيبراني.

قسم علوم البيانات.

هندسة النظم الذكية.

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تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2023

شروط التقديم في كلية الذكاء الاصطناعي 2023/2024

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الشروط التي يجب توافرها في الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الذكاء الاصطناعي وهي كما يلي:-

أن يكون الشعبة الدراسية للطالب (علمي علوم، علمي رياضة).

أن يدرس طلاب علمي علوم مادة تعادل طلاب علمي رياضة.

أن يحصل الطلاب على الحد الأدنى للالتحاق بكلية الذكاء الاصطناعي.

تقبل الكلية التحويل إليها من الطلاب المستوفين للشروط.

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