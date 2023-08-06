الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مراقب الملاحة بقناة السويس يكشف طريقة التنسيق لعبور السفن بالممر

الربان هلال يحيى،
الربان هلال يحيى، مراقب الملاحة بقناة السويس

قال الربان هلال يحيى، مراقب الملاحة بقناة السويس، إن السفن ترسل إخطارًا للعبور في موعد محدد، ومن خلال جهازمراقبة الملاحة بالقناة يجرى معرفة أعداد المراكب العابرة في هذا اليوم سواء من الشمال أو الجنوب، ويجرى تنظيم مرورهم حسب نوعياتهم سواء في الكيلو 50 أو 60، أو في كبريت، فهناك سفن تسير بسرعات عالية، وأخرى بطيئة.

وأضاف مراقب الملاحة بقناة السويس، خلال حوار له على فضائية "إكسترا نيوز"، أن عبور السفن داخل المجرى الملاحي لقناة السويس يكون وفقًا للأولويات، إذ إن الأولوية لعبور المراكب الحربية، تليها مراكب حاملة السيارات، ثم سفن الحاويات، ويعقبها السفن العادية، والضخمة في النهاية، لأن سرعتها تكون أبطأ من الأخرى.

وأوضح أن قناة السويس تقدم كل الخدمات المطلوبة للسفن العابرة بالقناة من إرشاد، وقاطرات، حتى يصل للطرف الآخر، مبينًا أن مدة عبور المراكب بعد افتتاح القناة الجديدة انخفضت من 22 إلى 11 ساعة، ويعد ميزة للشركات الملاحية.

 

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