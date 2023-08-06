بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023.. وخطوات الاستعلام عن نتائج امتحانات الدور الثاني

تحظى بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 على نسب مشاهدة حاليا عبر المنصات الإلكترونية، وذلك لرغبة الكثيرين من الطلاب في معرفة نتائج امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 من الذين لم يحالفهم الحظ في اجتياز امتحانات الدور الأول من طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية في جميع محافظات الجمهورية.

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023

يستطيع الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 في كافة المراحل التعلمية المختلفة (ابتدائي، إعدادي) صفوف النقل والشهادة الإعدادية الاستعلام عن نتائجهم من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 من خلال هذا الرابط (من هنا) والمخصصة لنشر درجات طلاب المدارس في كافة المحافظات.

يدخل الطالب بياناته كاملة عبر الموقع الإلكتروني للحصول على درجات المواد التي أدى فيها امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 والتي تكون أقل من 3 مواد دراسية حيث يعد الطالب الراسب في 3 مواد دراسية باق للإعادة ولا يدخل امتحانات الدور الثاني.

خطوات الاستعلام عن نتائج امتحانات الدور الثاني 2023

يحصل الطالب الذي أدى امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 في كافة المراحل التعلمية المختلفة (ابتدائي، إعدادي) صفوف النقل والشهادة الإعدادية على نتيجته من خلال الخطوات الإلكترونية التالية:-

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة خدمات نتائج الطلاب.

تحديد المرحلة التعليمية (ابتدائي، إعدادي).

تحديد الدور (دور أول، دور ثان).

إدخال بيانات الطالب بالتفصيل في الخانات المخصصة لذلك.

تسجيل بيانات المدرسة المقيد بها الطالب.

تدوين رقم جلوس الطالب بدقة.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور درجات الطالب التي أدى فيها امتحانات الدور الثاني.

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