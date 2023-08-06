تنسيق كلية إعلام من أدبي 2023.. الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى (تفاصيل)

مع انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 زاد البحث عن تنسيق كلية إعلام من أدبي 2023 حيث تعد من أكثر الكليات التي يرغب طلاب الشعبة الأدبية في الالتحاق بها ودراسة علومها بأقسامها المختلفة (إعلام، صحافة، إذاعة وتليفزيون، العلاقان العامة والإعلان) خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024.

تنسيق كلية إعلام من أدبي 2023

يمكن لطلاب الشعبة الأدبية الذين حصلوا على شهادة الثانوية العامة 2023 توقع تنسيق كلية إعلام من أدبي 2023 - 2024 من خلال تنسيق العام الماضي 2022-2023 لطلاب الشعبة الأدبية والذي جاء كما يلي:-

كلية إعلام جامعة القاهرة 326 درجة.

كلية إعلام جامعة المنوفية 324 درجة.

كلية إعلام وتكنولوجيا جامعة السويس 325 درجة.

كلية إعلام جامعة بني سويف 317 درجة.

كلية إعلام جامعة جنوب الوادي 312 درجة.

كلية إعلام جامعة عين شمس 312 درجة.

ولا يعتقد أن يختلف تنسيق العام الماضي عن العام الحالي وإن كان نسبة النجاح العام للشعب الثلاثة أكبر من العام الماضي.

الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى لطلاب علمي وأدبي 2023

جاء تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لطلاب الشعبة العلمية 362 درجة فأكثر بنسبة 88.29% والتي تستهدف نحو 22304 طالب وطالبة فيما جاء تنسيق طلاب الشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر بنسبة 83.41% فأكثر والتي تستهدف نحو 15013 طالب وطالبة وجاء تنسيق طلاب الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر بنسبة 70.61% فأكثر والتي تستهدف محو 74923 طالب وطالبة.

وجاء إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة بشعبتها الثلاثة (علوم، هندسة، أدبي) المستهدفين من المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023-2024 نحو 112240 طالب وطالبة وتضم المرحلة الأولى كليات الطب والهندسة والإعلام والآثار والاقتصاد والعلوم السياسية.

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مصروفات كلية الإعلام بالجامعات الخاصة في مصر 2023

يرغب طلاب الشعبة الأدبية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في معرفة قيمة مصروفات كلية الإعلام في الجامعات الخاصة حيث بلغت قيمة مصروفات كلية الإعلام في جامعة 6 أكتوبر نحو 30 ألف جنيه على ترمين بنحو 15 ألف جنيه في الترم الواحد مصروفات كلية الإعلام في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 28 ألف جنيه على الترمين.

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