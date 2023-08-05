جامعة حلوان الأهلية تزف بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2023

أوضح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أنه بالنسبة للحد الأدنى للقبول لتنسيق العام الجامعي 2023/2024 بجامعة حلوان الأهلية تحدده أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وهو لم يعلن بعد حتى الآن، حيث تقوم الأمانة بالإعلان عن الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الأهلية والخاصة بصفة عامة بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة.

وأشار "قنديل" إلى أنه بالنسبة للكليات الجديدة التي سيتم عملها بجامعة حلوان الأهلية بالعام الجامعي 2023/2024 ، فسيتم الإعلان قريباً عن تشغيل كليات ( طب الأسنان – العلاج الطبيعي – علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات – العلوم )، أما بالنسبة للبرامج الدراسية الجديدة التي سيتم تشغيلها بالكليات العاملة بالعام الماضي ، فسيتم الإعلان عن تخصصات وبرامج دراسية جديدة بكليات ( العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال – الهندسة الفنـــون والفنون التطبيقية)، وبالنسبة لمواعيد وطريقة التقديم والقبول يجري التنسيق مع أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في هذه الشأن.

ويمكن متابعة الصفحة الرسمية لجامعة حلوان الأهلية على الفيس بـــوك وذلك لمعرفة كافة تفاصيل البرامج ومواعيد التقديم والمصروفات وذلك من خلال الرابط التالي:



وكان أوضح المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، بدأ أعماله هذا العام، بتنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق ببعض الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، والتي استمرت حتى 3 أغسطس الجاري، فيما بدأت المرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2023، بداية من اليوم السبت الموافق 5 أغسطس وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس الجاري، حيث يمكن للطلاب التقديم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg .

