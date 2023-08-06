تحريات لمعرفة مُلابسات الواقعة.. غرق 3 شقيقات فى النيل بكورنيش المعادى

لقيت 3 سيدات شقيقات مصرعهن، اليوم الأحد، إثر تعرضهن للغرق بمنطقة كورنيش المعادي.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بغرق عدد من السيدات على كورنيش المعادي، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وعلى الفور تم الدفع بفرق الإنقاذ النهرى وشرطة المسطحات المائية إلى مكان البلاغ.

تم انتشال 3 جثث لـ3 سيدات شقيقات، وقامت سيارات الإسعاف بنقل الجثامين الى المشرحة ووضعهن تحت تصرف النيابة العامة، فيما نقلت مصابًا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة، ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وجمع المعلومات لبيان ملابسات وظروف الواقعة.