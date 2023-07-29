أيام قليلة تفصلنا على إعلان نتيجة طلاب الشعبة العلمية والأدبية عبر رابط بوابة نتائج الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 خلال المؤتمر الصحفي الذي يعتمد فيه الدكتور رضا حجازي وزير التربية التعليم والتعليم الفني النتيجة بشكل رسمي حيث يشعر الطلاب بالقلق حيال نتائجهم منذ إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية يوم الخميس الماضي 27 يوليو 2023.

رابط بوابة نتائج الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

عقب الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الاجابة في كافة المواد الدراسية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية يتم تفعيل رابط بوابة نتائج الثانوية العامة 2023 من خلال هذا الرابط (من هنا) عقب اعتماد النتيجة بشكل رسمي وإعلان أسماء أوائل طلاب الثانوية العامة ونسب النجاح وإجراء اتصالات هاتفية لتهنئة الأوائل وتمني دوام النجاح لهم.

وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج طلاب الثانوية العامة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة فور اعتمادها رسميا خلال المؤتمر الصحفي المتوقع انعقاده خلال الأيام المقبلة للإعلان عن نتيجة طلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

يستطيع طلاب الشعبتين العلمية والأدبية بمرحلة الثانوية العامة 2023 الاستعلام عن نتائجهم في الامتحانات التي أجريت خلال الفترة من يوم الاثنين 12 يونيو 2023 و 13 يوليو 2023، وذلك من خلال الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

تحديد التشعيب الدراسي للطالب (الاسم رباعي، رقم الجلوس، محافظة الإقامة).

إدخال رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

الضغط على كلمة استعلم أو عرض النتيجة.

ظهور درجات الطالب في كافة المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

ويتم تحديد موعد لتلقي طلبات التنظيم على نتائج طلاب الثانوية العامة 2023 عقب الإعلان الرسمي للنتيجة والرسوم اللازمة لإعادة تصحيح أوراق الإجابة.

المؤشرات الأولية للنجاح في الثانوية العامة 2023

يتم تفعيل رابط بوابة نتائج الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 عقب اعتماد النتيجة بشكل رسمي من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حيث تدل المؤشرات الأولية إلى أن نسب النجاح في كافة المواد الدراسية مبشرة ومن المتوقع أن تكون أفضل من السنوات المقبلة.

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