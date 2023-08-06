أحمد عمر هاشم لـ"الدستور": أنا بخير ومتواجد بالمستشفى لإجراء جراحة بسيطة

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، إنه بفضل الله بصحة جيدة وكل ما أشيع بمواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح بالمرة.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء لـ"الدستور"، أن شائعات وفاته تكررت عدة مرات ولا يلتفت لها، داعيًا المولى عز وجل بالهداية لمروجي تلك الشائعات التي تسبب أذى لكل من حوله.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أنه متواجد في المستشفى حاليًا لإجراء جراحة بسيطة يوم الثلاثاء القادم، ويستقبل الزيارات من المقربين ولا داعي للقلق، مطالبًا الجميع بتحري الدقة فيما ينشر عنه، وتفويت الفرصة على مروجي الشائعات من تحقيق أغراض ومصالح شخصية.