الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خطوات كتابة الرغبات ثانوية عامة 2023 وتعديلها

ثانوية عامة
ثانوية عامة

بدأ طلاب ثانوية عامة في كتابة الرغبات المرحلة الأولى عبر موقع التنسيق الإلكتروني الذي خصصته وزارة التعليم العالي لذلك، كما شرحت الوزارة في فيديو توضيحي خطوات كتابة الرغبات ثانوية عامة 2023، كيفية التعديل عليها أيضًا، وهو ما توضحه “الدستور” في التقرير التالي. 

خطوات كتابة الرغبات ثانوية عامة 2023

يستطيع طلاب المرحلة الأولى الراغبون في كتابة الرغبات ثانوية عامة 2023 الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الضغط على الرابط التالي:

تنسيق الجامعات الأهلية 2024 وأسعارها

تنسيق الجامعات 2023.. كيفية تسجيل الرغبات للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد

https://tansik.digital.gov.eg/application/ ، ثم اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة 2023، ثم أيقونة تسجيل الرغبات، واختر نوع الشهادة التي حصلت عليها وهي “مدارس الثانوية العامة 2023 أو مدارس STEM للتكنولوجيا، أو مدارس النيل، أو مدارس البعثة المصرية بالسودان”، واكتب الرقم السرى ورقم الجلوس طبقا لمرحلتك، ثم أدخل الرقم التأكيدي.

وبعدها اضغط على أيقونة التالي، لتظهر أمامك شاشة البيانات الأساسية، قم بتسجيل الرغبات بالترتيب الذي تفضله ،ثم  تحقق من البيانات الأساسية ثم اضغط على أيقونة التالي.

ويوفر موقع التنسيق الالكتروني أيقونة تعديل الرغبات أو حذف الرغبات في حالة الاختيار الخاطئ ، ففي حالة خطأ التوزيع الجغرافي ، قم  بمراجعة ملئ الرغبات حسب التوزيع الجغرافي، على أن حيث يتم وضع الكليات ذات حرف “أ” أولًا ثم حرف “ب” ثم حرف “ج”، واضغط على زر الخطوة التالية بعد الانتهاء من ملئ الرغبات.

كتابة الرغبات ثانوية عامة 2023

حددت وزارة التعليم العالي بعض التعليمات أثناء كتابة الرغبات لطلاب الثانوية العامة، حيث يسمح لكل طالب اختيار 75 رغبة، ويجب ترتيب الرغبات وفقًا للتوزيع الجغرافي، وإذا قام الطالب  بتعديل رغباته عدة مرات، فيجب أن تعلم أن التنسيق سيتم وفق آخر تعديل قمت به، وعلى الطالب بعد أن ينتهي من إدخال رغباته مراجعتها، ثم إرسالها إلى حاسب التنسيق المركزي بكتابة رقمه القومي ثم الضغط على مفتاح تسجيل، وهذه الخطوة أساسية لإتمام إجراء التسجيل.

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كتابة الرغبات كتابة الرغبات ثانوية عامة وزارة التعليم العالي موقع التنسيق الالكتروني تعديل الرغبات
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