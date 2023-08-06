الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تنسيق الجامعات 2023.. كيفية تسجيل الرغبات للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023 من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها على محركات الإنترنت خلال الساعات الأخيرة لتسجيل الرغبات.

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وتزداد عمليات البحث عبر موقع “جوجل” من قبل أولياء الأمور والطلاب بمحافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة كيفية تسجيل الرغبات للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لتسجيل الرغبات والالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد وفقاً تنسيق الجامعات 2023، وأعلنت وزارة التعليم العالى بمصر والبحث العلمي، خلال بيان لها في صفحتها الرسمية من خلال موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لعام 2023، بأنه سيتستمر تسجيل رغبات الطلبة فى المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2023 من أمس 5 أغسطس حتى يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2023.

وتزامناً مع اهتمام أولياء الأمور والطلاب بمحافظات مصر لمعرفة تنسيق الجامعات 2023 للتسجيل، نرصد لكم خلال السطور التالية كيفية تسجيل الرغبات للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد وفقاً لـ تنسيق الجامعات 2023، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

كيفية تسجيل الرغبات للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد 

إليكم الشروط والقواعد التي يجب مراعاتها عند ترتيب الرغبات وفقاً لتنسيق الجامعات لعام 2023:

1 - يجب على الطالب التسجيل إما بقطاعات التخصص المسموح به لشعبة الطالب أو بالجامعات، وفقًا لرغبة الطالب فى الالتحاق بالكلية أو المعهد الذى يريد الالتحاق به، وكذلك طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

2 - ويجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول المناسب له، قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر، بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه. 

والجدير بالذكر، سجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923، وبذلك يكون الإجمالي 112240 طالب بالمرحلة الأولى للتنسيق .

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