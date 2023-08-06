الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لقاء توعوي لطلاب الثانوية العامة حول تنسيق الكليات في دمياط

المدينه الآمنة
المدينه الآمنة

استضافت المدينة الآمنة في مدينة عزبة البرج في محافظة دمياط، لقاء توعية بحضور الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وذلك في أول أيام التنسيق وذلك للتوعية بمعلومات عن الكليات المختلفة والتي تؤهل إلى سوق العمل  تحت رعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وبإشراف  مروة نبيل، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، وبحضور منى عبدالله، عضو الفرع ومشرف على أنشطة المجلس بالمدينة، وفي إطار اهتمام المجلس القومي للمرأة بالجانب التوعوي واستكمالًا لأنشطة المجلس القومي للمرأة بدمياط بالمدينة الصديقة للنساء بعزبة البرج وبالتعاون مع مكتبة مصر العامة.

وتم تقديم نماذج إيجابية متفوقة من كليات أدبية، وذلك لمساعدة الطلاب في اختيار المناسب بقدراتهم ومجموعهم وتم فتح باب النقاش والأسئلة وتم توضيح كل التساؤلات على أن يتم استكمال الموضوع للمرحلة الثانية من التنسيق في الأسبوع المقبل.

وعلى هامش اللقاء، تم عمل معرض لعرض منتجات تدريبات المجلس القومي للمرأة بالمدينة الصديقة للنساء والتى تم التدريب عليها خلال الفترة الماضية.

وأكد المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه تتويجًا للجهود التي تقوم بها الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، للارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة، أصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التربوى قرار برقم 227 بتاريخ 26/7/2023 باعتماد 36 مؤسسة تعليمية بمحافظة دمياط منها 23 مؤسسة من المؤسسات التي تمت زيارتها للاعتماد من خطة 2022/2023، و13 مؤسسة من خطة 2021/2022).

وهنَّأ وكيل الوزارة، جميع القيادات التعليمية بديوان المديرية والإدارات التعليمية والمدارس وهيئات التدريس الحاصلة على الاعتماد، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد في العملية التعليمية خلال الفترة القادمة في دمياط.

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