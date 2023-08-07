رابط تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى وكيفية كتابة الرغبات

رابط تنسيق الثانوية العامة 2023 للمرحلة الأولى وكيفية كتابة الرغبات لطلاب الثانوية من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها وذلك بعدما تم فتح باب التقديم للتنسيق بداية من 5 أغسطس الحالي وذلك من خلال البحث باستخدام مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

رابط تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى

أتاحت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى رابطا إلكترونيا من أجل تسجيل الرغبات لتنسيق المرحلة الاولى لطلاب الثانوية العامة 2023 لجميع الشعب ويمكن الدخول عليه من خلال الضغط هنا.

كيفية كتابة الرغبات؟

لابد أن يحدد الطالب قبل كل شيء الكليات التى تتناسب مع شعبته وبعدها "اختيار قطاع التخصص" تظهر قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

والكليات المسموح بها تنقسم إلى ثلاث مجموعات طبقًا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسة الطالب.

لابد من مرعاة قوائم التوزيع الجغرافي.

ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة عبر موقع التنسيق.

ضرورة التأكد من كون الشعب والأقسام المختارة مناسبة للشعبة المنتمي لها الطالب في الثانوية العامة.

عقب الانتهاء من كتابة الرغبات لابد من طباعة الرغبات التي تم اختيارها وكتابتها، وبعدها يتم إرسال رسالة للطالب برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

حفظ نسخة من الرغبات على حساب الطالب الشخصي حتى يمكن الرجوع إليها وقت الحاجة.

الحد الأدنى لتنسيق شعبة علمى علوم 2023

تنسيق الكليات 2023 الشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر وبلغ عدد الطلاب بهذه الشعبة لهذا العام 22304.

الحد الأدنى لشعبة علمى رياضة 2023

تنسيق الكليات 2023 الشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر وبلغ عدد الطلاب 15013.

الحد الأدنى لتنسيق الشعبة الأدبية 2023

تنسيق الكليات 2023 الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثروعدد الطلاب هو 74923.