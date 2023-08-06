مع بداية التنسيق.. معلومات عن الدراسة في الخارج لطلاب الثانوية العامة 2023

يبحث العديد من الطلاب خلال هذه الأيام عن الدراسة في الخارج، كون يري البعض أنها فرصة مهمة في تحديد مستقبلهم، ولكن يفقد البعض المعرفة أو الدراية الكاملة بفكرة الدراسة بالخارج.

وبالتزامن مع بداية تنسيق الجامعات وبحث الطلاب عن الجامعات بشكل عام، نقدم لكم من خلال هذه السطور كل ماتريد معرفته عن الدراسة بالخارج:

شروط الدراسة في الخارج

هناك مجموعة من الشروط للدراسة بالخارج تختلف من جامعة لأخرى ويكون أساساها إثبات مهارة باللغة الإنجليزية بناءً على مستوى التعليم الذي يريده، وهناك بعض الشروط التي توضحها كل جامعة عبر موقعها الخاص.

تكلفة الدراسة في الخارج

تختلف تكاليف الدراسة من جامعة إلى أخرى، حيث تعتمد على طبيعة البرنامج، ومدة الإقامة ومسافة السفر، وطبيعة الحياة التي يريدها الطالب هناك.

الفرصة في الاختيار بين العديد من البرامج الدراسية، والتخصصات وخيارات الحصول على فرص التدريب والوظائف، كما يجب التركيز على البحث حول موقع الجامعة ومكانتها وتصنيفاتها، وكذلك الوقت والمعيشة في الخارج.

اعتماد الشهادة الدراسية في مصر

هناك بعض الكليات التي عند السعى لوظيفة بمجالها تحتاج لشروط قبول صارمة مثل الطب والهندسة والمحاسبة والتدريس، فيجب أن يتم البحث جيداً عن شروط التسجيل المطلوبة لدى هيئات التسجيل المرتبطة بتلك الوظيفة في مصر قبل التقدم.

مواعيد الفصول الدراسية ببعض دول العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

فصل الخريف الدراسي يبدأ في أغسطس ويستمر حتى ديسمبر.

فصل الربيع الدراسي يبدأ في يناير ويستمر حتى أبريل.

فصل الصيف الدراسي يبدأ في مايو ويستمر حتى أغسطس.

أستراليا

يبدأ الفصل الدراسي الأول من أواخر فبراير/أوائل مارس ويستمر حتى أواخر مايو/أوائل يونيو.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني من أواخر يوليو/أوائل أغسطس وحتى نوفمبر.

نيوزيلندا

الفصل الدراسي الأول يبدأ من فبراير ويستمر حتى يونيو.

الفصل الدراسي الثاني يبدأ من يوليو ويستمر حتى نوفمبر.

المملكة المتحدة

الفصل الدراسي الأول يبدأ من سبتمبر ويستمر حتى ديسمبر.

الفصل الدراسي الثاني يبدأ من يناير ويستمر حتى أبريل.

الفصل الدراسي الثالث يبدأ من أبريل ويستمر حتى يونيو.