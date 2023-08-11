تنسيق الكليات 2023 للمرحلة الأولى للجامعات الحكومية لشعبة علمى علوم من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بالموضوع.

تنسيق الكليات 2023 للمرحلة الأولى للجامعات الحكومية:

تنسيق الكليات المرحلة الأولى علمي علوم 2023

يستهدف موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2023 الطلاب الحاصلين على 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر، وإجمالي عددهم 22304 طلاب.

ويتوقع المهتمون بشأن العملية التعليمية حسب ما تم نشره من عظة أخبار متداولة أن يقترب تنسيق العام الحالى من تنسيق العام الماضى نظرا للتشابه فى نسب النجاح والتقارب فى متوسط مجاميع الكلاب.

وجاء تنسيق الكليات علمى علوم ٢٠٢٢/٢٠٢٣ لطلاب المرحلة الأولى كالتالى

تنسيق كلية طب المنصورة 2022 387 94.39%

تنسيق كلية طب سوهاج 2022 386 94.15%

تنسيق كلية طب دمياط 2022 386 94.15%

تنسيق كلية طب الزقازيق 2022 385 93.90%

تنسيق كلية طب فاقوس 2022 384 93.66%

تنسيق كلية طب كفر الشيخ 2022 383 93.41%

تنسيق كلية طب طنطا 2022 383 93.41%

تنسيق كلية طب أسنان جنوب الوادى 2022 382 93.17%

تنسيق كلية طب الإسكندرية 2022 382 93.17%

تنسيق كلية طب أسنان المنصورة 2022 382 93.17%.



تنسيق كلية طب القاهرة 2022 381 92.93%

تنسيق كلية طب بور سعيد 2022 381 92.93%

تنسيق كلية طب أسيوط 2022 381 92.93%

تنسيق كلية طب عين شمس 2022 380 92.68%

تنسيق كلية طب المنوفية بشبين الكوم 2022 380 92.68%

تنسيق كلية طب جنوب الوادى 2022 380 92.68%

تنسيق كلية طب الأقصر 2022 379 92.44%

تنسيق كلية طب بنها 2022 379 92.44%

تنسيق كلية طب أسنان الزقازيق 2022 378 92.20%

تنسيق كلية طب المنيا 2022 378 92.20%

تنسيق كلية طب حلوان 2022 378 92.20%

تنسيق كلية طب قناة السويس بالإسماعيلية 2022 378 92.20%

تنسيق كلية طب أسنان كفر الشيخ 2022 377 91.95%

تنسيق كلية طب السويس 2022 377 91.95%

تنسيق كلية طب الفيوم 2022 377 91.95%

تنسيق كلية طب أسنان المنوفية 2022 377 91.95%

تنسيق كلية طب العريش 2022 376 91.71%

تنسيق كلية طب أسنان أسيوط 2022 376 91.71%



تنسيق كلية طب أسوان 2022 376 91.71%

تنسيق كلية طب أسنان طنطا 2022 376 %91.71

تنسيق كلية طب أسنان عين شمس 2022 376 %91.71

تنسيق كلية طب أسنان القاهرة 2022 376 91.71%

تنسيق كلية طب أسنان الإسكندرية 2022 376 91.71%

تنسيق كلية طب بنى سويف 2022 376 91.71%

تنسيق كلية طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 2022 376 91.71%

تنسيق كلية طب الوادى الجديد 2022 375.6 91.61%

تنسيق كلية طب أسنان المنيا 2022 375 91.46%

تنسيق كلية طب أسنان الفيوم 2022 375 91.46%

تنسيق كلية طب أسنان السويس 2022 375 91.46%

تنسيق كلية طب أسنان بنى سويف 2022 374.5 91.34%

تنسيق كلية علاج طبيعى كفر الشيخ 2022 374 91.22%

تنسيق كلية علاج طبيعى القاهرة 2022 373 90.98%

تنسيق كلية علاج طبيعى بنها 2022 373 90.98%

تنسيق كلية صيدلة سوهاج 2022 373 90.98%

تنسيق كلية علاج طبيعى جنوب الوادى 2022 372 90.73%

تنسيق كلية علاج طبيعى السويس 2022 372 90.73%

تنسيق كلية صيدلة المنصورة 2022 372 90.73%



تنسيق كلية علاج طبيعى بنى سويف 2022 372 90.73%

تنسيق كلية صيدلة الزقازيق 2022 371 90.49%

تنسيق كلية صيدلة دمنهور 2022 371 90.49%

تنسيق كلية صيدلة طنطا 2022 371 90.49%

تنسيق كلية صيدلة جنوب الوادى 2022 371 90.49%

تنسيق كلية صيدلة عين شمس 2022 370 90.24%

تنسيق كلية صيدلة أسيوط 2022 370 90.24%

تنسيق كلية صيدلة بور سعيد 2022 370 90.24%

تنسيق كلية صيدلة الإسكندرية 2022 370 90.24%

تنسيق كلية صيدلة القاهرة 2022 370 90.24%

تنسيق كلية صيدلة مدينة السادات 2022 370 90.24%

تنسيق كلية صيدلة المنوفية 2022 370 90.24%

تنسيق كلية صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 2022 370 90.24%

تنسيق كلية صيدلة وتصنيع دوائى كفر الشيخ 2022 370 90.24%

تنسيق كلية صيدلة المنيا 2022 369.5 90.12%

تنسيق كلية صيدلة ج الوادى الجديد 2022 369 90.00%

تنسيق كلية صيدلة حلوان 2022 369 90.00%

تنسيق كلية صيدلة بنى سويف 2022 369 90.00%

تنسيق كلية صيدلة الفيوم 2022 369 90.00%

تنسيق كلية حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 2022 367 89.51%

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 2022 366 89.27%

تنسيق كلية حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 2022 366 89.27%

تنسيق كلية طب بيطرى المنصورة 2022 365 89.02%

تنسيق كلية حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 2022 365 89.02%

تنسيق كلية حاسبات ومعلومات قنا علوم 2022 365 89.02%

تنسيق كلية علوم البترول والتعدين مطروح – علوم 2022 365

89.02%.