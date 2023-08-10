بالدرجات.. توقعات تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023

تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023.. ينتظر طلاب الثانوية العامة، إعلان تنسيق المرحلة الثانية، خاصة بعد غلق باب التسجيل في تنسيق الكليات 2023 بالمرحلة الأولى.

ومن المتوقع، فتح موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب، نهاية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، بعدما أعلن التعليم العالي، أنه نحو 108 آلاف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه فور الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 وعقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى، سيتم عقد مؤتمر من قبل أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتحديد الحد الأدنى للمرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة.

وعقب الانتهاء من ذلك، تبدأ أعمال مكتب تنسيق الجامعات 2023 بتسجيل رغبات الطلاب ضمن تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2023، ومن المتوقع بدء تسجيل الرغبات ضمن تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2023، نهاية الأسبوع المقبل.

وتستعرض «الدستور» توقعات تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 للقسمين العلمي والأدبي، على النحو التالي:

تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 للقسم العلمي

علوم عين شمس: 83.41%.

علوم المنيا: 83.41%.

سياسة واقتصاد القاهرة: 84%.

سياسة واقتصاد بني سويف: 83.41%.

حاسبات ومعلومات القاهرة: 84.42%.

علوم المنيا: 83.41%.

علوم المنوفية بشبين الكوم: 83.17%.

علوم بورسعيد: 83.17%.

علوم دمياط: 83.17%.

علوم قناة السويس بالإسماعيلية: 83.17%.

علوم الفيوم: 82.92%.

تمريض دمياط: 82.91%.

علوم أسوان: 82.92%.

علوم حلوان: 82.6%.

علوم بني سويف: 82.6%.

علوم بنات عين شمس: 82.4%.

ألسن عين شمس: 82.4%.

علوم السويس: 82.6%.

تمريض دمنهور: 81.46%.

علوم البترول والتعدين مطروح: 81.21%.

تمريض المنوفية بشبين الكوم: 80.97%.

فنون تطبيقية بنها: 80.73%.

فنون تطبيقية حلوان: 79.75%.

إعلام القاهرة: 71.5%.

أما عن توقعات تنسيق المرحلة الثانية للكليات الأدبية فجاءت كما يلي:

تجارة انتساب الإسماعيلية من 264 درجة.

تربية تعليم اساسى الفيوم من 264 درجة.

كلية آداب انتساب موجه بكلاً من المنوفية وبورسعيد وطنطا وبني سويف بمجموع 263 درجة.

أما كلية تجارة انتساب بورسعيد ودمنهور من مجموع 263 درجة.

تربية الوادي الجديد من مجموع 263 درجة.

تجارة انتساب موجة السويس و أسوان وطنطا وكفر الشيخ وجنوب الوادي من 262 درجة.

تربية نوعية عين شمس 262 درجة.

حقوق الإسكندرية 262 درجة.

أداب انتساب كفر الشيخ ودمياط والعريش ومدينة السادات من 261 درجة.

بينما تنسيق كلية تربية طفولة دمنهور من 261 درجة.

حقوق انتساب القاهرة وكفر الشيخ وأسيوط وبني سويف 260 درجة.

كلية تربية تعليم أساسي السويس وأسيوط 260 درجة.

تربية نوعية بورسعيد 260 درجة.

حقوق الزقازيق 260 درجة.

آداب أسيوط 259 درجة.

آداب المنيا 258 درجة.

آداب سوهاج 258 درجة.