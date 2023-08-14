نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2023 وكيفية طباعة بطاقة الترشيح للكليات

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2023 ظهر اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023، خلال مؤتمر صحفي، بحضور قيادات الوزارة ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد الحكومية، ووسائل الإعلام ومُحرري التعليم العالي.

نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2023

ويستعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نسب القبول في كليات القمة وعدد الطلاب والطالبات الذين تمكنوا من تسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2023 وموعد فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى.

كما سيعلن الوزير موعد بدء تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2023 والحد الأدني للقبول للمرحلة الثانية لطلاب الشعبة العلمية والأدبية.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني برقم الجلوس والرقم السري المدون على شهادة نجاح الثانوية العامة للطلاب.

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

ونرصد لكم عبر السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي وكيفية طباعة جواب الترشيح للكلية، عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

الضغط على نتائج تنسيق المرحلة الأولى.

كتابة الرقم السري ورقم الجلوس.

إعادة كتابة الرقم التأكيدي.

الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

الضغط على زر طباعة بطاقة الترشيح.

التأكد من وجود طابعة لديك وبها أوراق.

وإذا لم تتوفر طابعة في حاسبك الشخصي يمكن طباعة بطاقة الترشيح في مكتب خارجي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات 2023

بطاقة الترشيح للكلية والمطبوعة من موقع التنسيق الإلكتروني.

أصل شهادة النجاح في الثانوية العامة.

أصل شهادة ميلاد كمبيوتر، و5 صور لها.

6 صور شخصية للطالب.

صورة البطاقة الشخصية للطالب.

شهادة التفوق الرياضي “للحاصلين على حوافز رياضية فقط”.

نموذج (2) جند للطلاب الذكور “من مكتب التجنيد التابع له الطالب”.

وهناك بعض الكليات التي تجري مقابلة مع الطالب واختبار إضافي قبل قبوله في الكلية مثل السياحة والفنادق وكليات التمريض.

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