الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم العالى: بدء المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات غدًا

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات وعدد طلاب هذه المرحلة ومواعيد تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني.


موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات والمعاهد المصرية:

وأوضح وزير التعليم العالي أنه تقرر فتح تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات والمعاهد المصرية بدءًا من غدًا الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة 5 أيام تنتهي يوم السبت الموافق 19/8/2023.

وبالنسبة للحدود الدنيا للقبول بهذه المرحلة، فقد تقرر قبول الطلاب الشعبة العلمية بحد أدنى  250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، ومن الشعبة الأدبية تقرر الحد الأدنى 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%.

جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2023 بالجامعات والمعاهد في تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

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