الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موقع تسجيل رغبات الثانوية العامة 2023.. وموعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق

تنسيق الطلاب
تنسيق الطلاب

تعلن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق غدًا الإثنين، وينتظر العديد من طلاب الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية للتنسيق، لذلك يبحث أغلب الطلاب خلال الساعات الماضية عن موقع تسجيل رغبات الثانوية العامة 2023 فى هذا السياق ترصد الدستور التفاصيل عن المرحلة الثانية، بالإضافة إلى نشر رابط موقع تسجيل رغبات الثانوية العامة 2023. 

موقع تسجيل رغبات الثانوية العامة 2023

تقول مصادر وزارة التعليم العالى والبحث العلمى إنه سوف يتم إطلاق المرحلة الثانية للتنسيق يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق فحسبما أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن ١٠٨ ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

تنسيق كليات القمة المنخفض هل يقضى على أسطورة الـ100%؟

موقع التنسيق الالكتروني 2023 للجامعات

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023

فيما أكد وزير التعليم العالي على جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن الكليات المتبقية للمرحلة الثانية هى كالتالى:

- كلية التكنولوجيا والتنمية.

- الإعلام للشعبة العلمية.

- كلية الخدمة الاجتماعية.

- الحقوق إنجليزي.

- كلية الحقوق.

- كلية التجارة.

- كلية التربية.

- كلية الآداب.

- دار علوم.

- كلية الفنون الجميلة.

- كلية تربية نوعية.

- كلية الزراعة.

ونصحت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الطلاب بـ 3 نصائح هامة عند كتابة الرغبات وهى 

• يجب التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

•  ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه.

• يجب الحذر من الكيانات الوهمية، وضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، ووزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة.

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