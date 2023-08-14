متحدث التعليم العالى: المجاميع الحالية فى الثانوية العامة فى معدلها الطبيعى

قال الدكتور خالد عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن تنسيق القطاع الطبي هذا العام منخفض بدرجات قليلة عن الأعوام الماضية، وهذا عكس مؤشرات القطاع الأدبي مقارنة بالعام الماضي، حيث تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الإعلام، الألسن، مرتفعة عن الأعوام الماضية.

مؤشرات الثانوية العامة

وأكد عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن معدل الدرجات الحالية لطلاب الثانوية العامة أصبحت في المعدل الطبيعي لها، والمجاميع لا تؤثر على التنسيق، بل عدد الطلاب التي تستطيع كل كلية أن تستوعبه هو المتحكم الأساسي في التنسيق.

وأضاف في حديثه، أن هناك عددا كبيرا من الكليات التي مازال بها أماكن جاهزة لاستقبال طلاب المرحلة الثانية، ومن بين هذه الكليات الطب البيطري، العلوم، الزراعة، التمريض، جميع كليات القطاع الأدبي متاحة أيضًا.

بداية تنسيق المرحلة الثانية

وتابع: "أطلب من الطلاب الذين يقعون في المرحلة الثانية الانتباه جيدًا والاطلاع على الكليات التي مازلت متاحة أمامهم لتحديد نوع الدراسة التي يرغبون دراستها".