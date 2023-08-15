الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

في المرحلة الثانية.. تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023

تنسيق
تنسيق

ارتفعت معدلات البحث عن تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة كي يتقدم لها طلاب الثانوية العامة 2023 ضمن تنسيق المرحلة الثانية لرغبات الكليات والمعاهد للعام الدراسي 2023/2024.

تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

في التقرير التالي نعرض تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة والتفاصيل الكاملة عن الكلية. 

كانت تكنولوجيا الصناعة والطاقة من الكليات الشاغرة في المرحلة الثانية أمام طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة  لتسجيل رغباتهم فيها. 

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة  6 أكتوبر التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة  6 أكتوبر التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة  برج العرب التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة  سمنود التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة  سمنود التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة  شرق بورسعيد التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة  شرق بورسعيد التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم

ويبدأ تنسيق المرحلة الثانية من اليوم الثلاثاء 15 أغسطس ويكون الحد الأدنى للشعب العلمية: 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98% بعدد الطلاب: 259445، ويتم تحديد تنسيق الكلية بعدج إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.

تنسيق كلية تجارة إنجلش 2023

تعرف على تنسيق الكليات داخل جامعة حلوان الأهلية 2023

 

أبرز اقسام كليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة في مصر 

  • برنامج الميكاترونكس
  • برنامج الأوتوترونكس
  • برنامج تكنولوجيا المعلومات يحتوي على ثلاث اقسام

1. تكنولوجيا الأمن السيبراني

2. تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

3. تكنولوجيا علم البيانات

  • برنامج تكنولوجيا أنظمة التحكم الصناعية
  • برنامج تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة

نظام الدراسة في كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 

تكون الدراسة باللغة الإنجليزية، وتعتمد الكلية على الاهتمام بريادة الأعمال وتنمية مهارات أساسية للقراءة والمناقشة مع المهندسين.

 ويكون نظام الدراسي في الكلية الأساسي معتمد على النظام العملي بنسبة 60% بنظام التدريب الداخلي والخارجي والتي يكون الهدف منها تعريف الطلاب طبيعة العمل الميداني وتكون الدراسة النظرية بنسبة 40%.

txt

تنسيق القبول بكليات وبرامج الجامعة المصرية اليابانية

txt

تنسيق جامعة النيل الأهلية 2023.. 68% هندسة و62% علوم الحاسب و55% إدارة الأعمال

تنسيق تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة كلية تكنولوجيا الصناعة تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة تنسيق المرحلة الثانية كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة

الأكثر قراءة

الزمالك ينسحب من البطولة العربية لأندية كرة اليد بالسعودية

وزير التعليم لـ"الدستور": سنصدر قرارات لتخفيف العبء عن أولياء الأمور قريبًا

سها جندى: حريصون على جذب استثمارات المصريين بالخارج

"بتعذبهم بالحرق لعدم قدرتها على الإنجاب".. سيدة تنتقم من أبناء زوجها بالمرج

رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع محمد رضا بوبو (صور)

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

الحسين عبدالرازق

السهم السيئ إلى صدر صاحبه!

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية