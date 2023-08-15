في المرحلة الثانية.. تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023

ارتفعت معدلات البحث عن تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة كي يتقدم لها طلاب الثانوية العامة 2023 ضمن تنسيق المرحلة الثانية لرغبات الكليات والمعاهد للعام الدراسي 2023/2024.

تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

في التقرير التالي نعرض تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة والتفاصيل الكاملة عن الكلية.

كانت تكنولوجيا الصناعة والطاقة من الكليات الشاغرة في المرحلة الثانية أمام طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة لتسجيل رغباتهم فيها.

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم

ويبدأ تنسيق المرحلة الثانية من اليوم الثلاثاء 15 أغسطس ويكون الحد الأدنى للشعب العلمية: 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98% بعدد الطلاب: 259445، ويتم تحديد تنسيق الكلية بعدج إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.

أبرز اقسام كليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة في مصر

برنامج الميكاترونكس

برنامج الأوتوترونكس

برنامج تكنولوجيا المعلومات يحتوي على ثلاث اقسام

1. تكنولوجيا الأمن السيبراني

2. تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

3. تكنولوجيا علم البيانات

برنامج تكنولوجيا أنظمة التحكم الصناعية

برنامج تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة

نظام الدراسة في كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

تكون الدراسة باللغة الإنجليزية، وتعتمد الكلية على الاهتمام بريادة الأعمال وتنمية مهارات أساسية للقراءة والمناقشة مع المهندسين.

ويكون نظام الدراسي في الكلية الأساسي معتمد على النظام العملي بنسبة 60% بنظام التدريب الداخلي والخارجي والتي يكون الهدف منها تعريف الطلاب طبيعة العمل الميداني وتكون الدراسة النظرية بنسبة 40%.