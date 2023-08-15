تنسيق كلية طب بيطري 2023 في المرحلة الثانية للثانوية العامة

ارتفعت معدلات البحث عن تنسيق كلية طب بيطري 2023 أمام الطلاب والتي ظهرت وفق نتيجة تنسيق المرحلة الأولى أمام طلاب الثانوية العامة 2023 واستعداد الطلاب لتنسيق رغبات المرحلة الثانية.

تنسيق كلية طب بيطري 2023

نعرض في التقرير التالي تنسيق كلية طب بيطري 2023 وفق بيانات وزارة التعليم العالي ورابط تنسيق رغبات الكليات والمعاهد للمرحلة الثانية.

وفق بيان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جاء الأدنى في تنسيق المرحلة الأولى للشعب العلمية لكلية طب بيطري بجامعة المنصورة من مجموع 362.5، وما زال متاح أماكن لكلية الطب البيطري بالمرحلة الثانية لتنسيق رغبات الكليات والمعاهد.

أماكن كليات طب البيطري المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية

طب بيطري الإسكندرية طب بيطري الزقازيق طب بيطري العريش طب بيطري القاهرة طب بيطري المنوفية طب بيطري المنيا طب بيطري الوادي الجديد طب بيطري أسوان طب بيطري أسيوط طب بيطري بنها طب بيطري بني سويف طب بيطري جنوب الوادي طب بيطري دمنهور طب بيطري سوهاج طب بيطري عين شمس طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية طب بيطري كفر الشيخ طب بيطري مدينة السادات طب بيطري مطروح

تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023

ومع إعلان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية للشعبة العلمية من 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، يمكن تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الالكتروني الموجود هنا.

اختيار تسجيل رغبات المرحلة الثانية

وإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

ويسجل الطالب 75 رغبة في التنسيق ويمكنه تعديل رغباته أكثر من مرة ويحتفظ الموقع بأخر تعديل أجراه الطالب، ويمكن أن يتم طباعة الرغبات والاحتفاظ بها.

يستمر تسجيل رغبات الطلاب في المرحلة الثانية حتى يوم السبت 19 أغسطس 2023.