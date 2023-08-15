بالدرجات.. مؤشرات تنسيق كليه تمريض 2023 لطلاب الثانوية العامة

ارتفعت معدلات البحث عن تنسيق كليه تمريض 2023 مع بدء تنسيق رغبات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء للعام الدراسي الجامعي 2023/2024.

تنسيق كليه تمريض 2023

نعرض في التقرير التالي تنسيق كليه تمريض 2023 المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية وفق بيانات وزارة التعليم العالي.

وفق بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فإن كلية التمريض من الأماكن الشاغرة أمام طلاب الشعبة العلمية للثانوية العامة لتسجيل رغباتهم فيها وفق مؤشرات التنسيق المتوقعة.

تمريض الإسكندرية 306 درجة

تمريض الزقازيق 337 درجة

تمريض الفيوم 296 درجة

تمريض القاهرة 311 درجة

تمريض المنوفية بشبين الكوم 332 درجة

تمريض المنيا 313 درجة

تمريض أسوان 284 درجة

تمريض أسيوط 321 درجة

تمريض بنها 323 درجة

تمريض بني سويف 301 درجة

تمريض بور سعيد 351 درجة

تمريض جنوب الوادي 312 درجة

تمريض حلوان 300 درجة

تمريض دمنهور 334 درجة

تمريض دمياط 340 درجة

تمريض سوهاج 317 درجة

تمريض طنطا 344 درجة

تمريض عين شمس 307 درجة

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 307 درجة

تمريض كفر الشيخ 322 درجة

تمريض مطروح 306 درجة

رابط تنسيق رغبات طلاب الثانوية العامة

يكون تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة في المرحلة الثانية لتنسيق الرغبات من الموقع الالكتروني للتنسيق الموجود هنا.

أقسام كلية التمريض

تمريض باطني وجراحي.

تمريض صحة الأم وحديثي الولادة.

تمريض صحة المجتمع.

التمريض النفسي والصحة النفسية.

إدارة تمريض.

تمريض الحالات الحرجة والطوارئ.

تمريض مسنين.

تمريض الأطفال.

تعليم التمريض.

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