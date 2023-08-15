الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالدرجات.. مؤشرات تنسيق كليه تمريض 2023 لطلاب الثانوية العامة

جريدة الدستور

ارتفعت معدلات البحث عن تنسيق كليه تمريض 2023 مع بدء تنسيق رغبات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة  اليوم الثلاثاء للعام الدراسي الجامعي 2023/2024.

تنسيق كليه تمريض 2023

نعرض في التقرير التالي تنسيق كليه تمريض 2023 المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية وفق بيانات وزارة التعليم العالي.

وفق بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فإن كلية التمريض من الأماكن الشاغرة أمام طلاب الشعبة العلمية للثانوية العامة لتسجيل رغباتهم فيها وفق مؤشرات التنسيق المتوقعة.

  • تمريض الإسكندرية 306 درجة
  • تمريض الزقازيق 337 درجة
  • تمريض الفيوم 296 درجة
  • تمريض القاهرة 311 درجة
  • تمريض المنوفية بشبين الكوم 332 درجة
  • تمريض المنيا 313 درجة
  • تمريض أسوان 284 درجة
  • تمريض أسيوط 321 درجة
  • تمريض بنها 323 درجة
  • تمريض بني سويف 301 درجة
  • تمريض بور سعيد 351 درجة
  • تمريض جنوب الوادي 312 درجة
  • تمريض حلوان 300 درجة
  • تمريض دمنهور 334 درجة
  • تمريض دمياط 340 درجة
  • تمريض سوهاج 317 درجة
  • تمريض طنطا 344 درجة
  • تمريض عين شمس 307 درجة
  • تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 307 درجة
  • تمريض كفر الشيخ 322 درجة
  • تمريض مطروح 306 درجة

رابط تنسيق رغبات طلاب الثانوية العامة 

يكون تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة في المرحلة الثانية لتنسيق الرغبات من الموقع الالكتروني للتنسيق الموجود هنا.

تنسيق القبول بكليات وبرامج الجامعة المصرية اليابانية

بدء تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الجامعات والمعاهد

أقسام كلية التمريض 

  • تمريض باطني وجراحي.
  • تمريض صحة الأم وحديثي الولادة.
  • تمريض صحة المجتمع.
  • التمريض النفسي والصحة النفسية.
  • إدارة تمريض.
  • تمريض الحالات الحرجة والطوارئ.
  • تمريض مسنين.
  • تمريض الأطفال.
  • تعليم التمريض.

شروط القبول بكلية التمريض 

  • الحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للقسم العلمي (علمي علوم) أو شهادة معادلة لها شريطة حداثة المؤهل على أن تكون اللغة الإنجليزية هى اللغة الأجنبية الأولى بشرط ألا يقل تقدير النجاح فيها عن 75% ويستثني من ذلك الحاصلون على شهادات المعادلة الأجنبية.
  • التفرغ الكامل للدراسة (اقرار بعدم العمل فى المستشفيات  اثناء الدراسه واثناء السنه التدريبيه الاجباريه).
  •  النجاح في الكشف الطبي.
  • اجتياز اختبارات القبول التي يقررها مجلس الكلية.
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