الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حقيقة تعاقد وزارة الإسكان مع شركات وسيطة للحصول على وحدات سكنية ضمن البرنامج الرئاسى "سكن كل المصريين"

مركز معلومات مجلس
مركز معلومات مجلس الوزراء

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي معلومات بشأن تعاقد وزارة الإسكان مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن البرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" لمحدودي الدخل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة للتعاقد مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن البرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" لمحدودي الدخل، مشددًا على أن الصندوق اعتمد التحول الرقمي في كل الخدمات التي يقدمها للمواطنين، وهو ما يمكن المواطن من التقديم للحصول على وحدته السكنية ومتابعة طلبه وتقديم الشكاوى، إن وجدت، بصورة إلكترونية، مؤكدًا أنه يمكن للمواطنين التعرف على كل المعلومات الدقيقة من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي:"http://www.facebook.com/shmffeg"، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق  عبر الرابط التالي: "www.shmff.gov.eg"، مُحذرًا المواطنين من التعامل مع الشركات والصفحات التي تدار عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتستهدف النصب عليهم وإيقاعهم بمعاملات غير قانونية.

وفي سياق متصل، يمكن الاطلاع على كل المعلومات الخاصة بالصندوق أيضًا من خلال الصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: "https://www.youtube.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط التالي: "www.twitter.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط التالي: "www.instagram.com/shmffeg"، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط التالي: "https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA"، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/ مديريات الإسكان.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

الإعلامي لمجلس الوزراء التحول الرقم التحول الرقمي التمويل العقاري التعامل مع التواصل الاجتماعي

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