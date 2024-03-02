السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مواجهة الترجى التونسى والهلال السودانى مفتاح تأهل صن داونز لمونديال الأندية 2025

صن داونز
صن داونز

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن فريقي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي، لديهما فرصة التأهل للنسخة الجديدة لبطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2025.

 

وذكر (فيفا) عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، أنه في حال فوز الهلال السوداني على الترجي في المباراة التي تجمع بينهما السبت ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري أبطال أفريقيا، فإن صن داونز سيضمن مكانا له في مونديال الأندية العام المقبل.

وأضاف:" في حالة خسارة الترجي علي أرضه غدا لا يزال يملك فرصة للتواجد في كأس العالم للاندية لكن بشرط فوز واحد من الأهلي والوداد وصن دصونز بالنسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا ".

وأوضح أن العديد من الأندية في قارة أفريقيا لا تزال تملك فرصة التواجد بكأس العالم للاندية إذا ما قازت بدوري أبطال أفريقيا عام 2024.

ويستضيف الترجي الرياضي التونسي نظيره الهلال السوداني، ويحتاج الترجي إلى التعادل مع ضيفه الهلال السوداني لضمان التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

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الاتحاد الدولى الفيفا صن داونز كأس العالم للأندية مونديال الأندية 2025 الترجي التونسي الهلال السوداني

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