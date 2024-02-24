صن داونز الجنوب أفريقي يهزم نواذيبو الموريتاني بثنائية في أبطال أفريقيا

ارتقى صن داونز الجنوب أفريقي إلى صدارة ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه نواذيبو الموريتاني 2 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة.



ورفع صن داونز رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة، بفارق الأهدف عن مازيمبي صاحب المركز الثاني.



على الجانب الآخر، تجمد رصيد نواذيبو عند أربع نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الرابع والأخير.



وتقدم صن دوانز عن طريق جران كيكانا في الدقيقة 21، قبل أن يضيف ثيموبنسكي لورشا الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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