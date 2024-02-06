عاجل| شوبير يكشف حقيقة تعاقد الأهلى مع نجم صن داونز (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حقيقة اهتمام الأهلي بالتعاقد مع نجم صن داونز الجنوب إفريقي موكوينا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية “يناير 2024”، قبل غلق باب القيد.

ومن المقرر إغلاق باب القيد، اليوم الثلاثاء، بعدما تم مده مؤخرا بقرار من الجبلاية، بناء على ضغوط كبيرة من القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الثلاثاء: “بعض الصحف في جنوب إفريقيا، أكدت أن الأهلي دخل في مفاوضات مع موكوينا”، متسائلا: "متى حدث ذلك؟ باب القيد سيتم غلقه اليوم".

وأضاف: “قالوا إن البعض تحدث مع مسئول كبير في صن داونز، بالتأكيد موكوينا لاعب رائع، لو انضم إلى الأهلي وعمره 27 سنة سيكون أمرا جيدا للغاية”.

وأشار إلى أن “قيمة اللاعب التسويقية الحالية تبلغ 2.2 مليون يورو.. صن داونز ناد غني جداً، رئيس الاتحاد الإفريقي موتسيبي هو ملك النادي وابن موتسيبي هو رئيس النادي الحالي”.

وأردف: "ابن مالك صن داونز الجنوب إفريقي، تبرع بأكثر من 10 ملايين دولار لصالح دوري بيبسي للمدارس بالقارة الإفريقية".

وأوضح: "إذا كان الأهلي يريد التعاقد مع موكونيا، عليه الاستغناء عن أحد المحترفين الخمسة، وهم معلول وديانج، وتاو، وسليم، وموديست، مع ثلاثي تحت السن".

وواصل شوبير: "الأهلي يمتلك في مكان موكونيا، العديد من الأسماء في وسط الملعب، مثل عاشور والسولية، وعطية وتوفيق، ونبيل كوكا ونيدفيد".

واختتم قائلا: "ممكن يكون الأهلي بيجس نبض موكونيا ومسئولي صن داونز، للتعاقد مع اللاعب خلال الموسم المُقبل، فهو إضافة قوية جدا لأي فريق".