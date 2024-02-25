صن داونز أبرز المنافسين.. ماذا ينتظر الأهلى فى ربع نهائى دورى الأبطال؟

حسم نادي الأهلي تأهله رسميًا أمس، إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوز يانج أفريكانز التنزاني على نظيره شباب بلوزداد الجزائري ويتأهل رفقة الأحمر.

وتصدر الأهلي مجموعته برصيد 9 نقاط بعد الفوز على ميدياما في غانا بهدف نظيف، ليلاحقه يانج أفريكانز الذي رفع رصيده إلى 8 نقاط في الوصافة.

وسيضرب الأهلي موعدًا مع يانج في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، لحسم المتأهل على مركز الصدارة في المجموعة الرابعة.

"الدستور" في السطور التالية تستعرض أبرز ما ينتظر الأهلي من مواجهات محتملة في ربع نهائي البطولة الإفريقية؟

إذا تأهل الأهلي كأول مجموعة

الأهلي سيتصدر المجموعة حال تعادل أو فاز أمام يانج أفريكانز، في مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وحال تأهل الأهلي كمتصدر، سيكون خصمه واحدًا من ماميلودي صن داونز أو مازيمبي متصدر ووصيف المجموعة الأولى، حيث يلعبان الجولة الأخيرة على المتصدر وقد يكون الأقرب صن دوانز، حيث يستضيف على ملعبه مازيمبي.

الخصم الثاني قد يكون سيمبا أو الوداد صاحب المركز الثاني والثالث في المجموعة الثانية وقد يكون الأول حظوظه أقرب، حيث ينتظر الوداد مواجهة صعبة مع المتصدر أسيك الإيفواري.

الخصم الأخير سيكون بين الهلال السوداني والترجي التونسي ثاني وثالث المجموعة الثالثة بعد توديع النجم المسابقة، حيث يستضيف الترجي الهلال على ملعبه وقد يكون الأقرب للتأهل بعد احتلاله وصافة المجموعة.

إذا تأهل الأهلي كثاني مجموعته

سيحتل الأهلي وصافة مجموعته الرابعة حال حالة وحيدة وهي الخسارة من يانج أفريكانز.

وفي هذه الحالية سيكون خصوم الأهلي صن داونز أو مازيمبي أيضًا أو أسيك الإيفواري الذي حسم صدارة المجموعة الثانية والذي لم يلتق مع الأهلي منذ سنوات.

الخصم الأخير هو بترو أتليتكو الأنجولي متصدر المجموعة الثالثة والذي قد يكون خصمًا جديدًا للأحمر لأول مرة في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال.