رسميا.. يانج أفريكانز يسحق بلوزداد برباعية ويمنح الأهلي بطاقة التأهل لربع النهائي

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسميًا إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب اكتساح يانج أفريكانز التنزاني ضيفه شباب بلوزداد برباعية نظيفة.

وضمن الأهلي تأهله رسميًا بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة أمام يانج أفريكانز، حيث يتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط ويأتي يانج أفريكانز ثانيًا برصيد 8 نقاط.

وودع شباب بلوزداد الجزائري المسابقة بعد توقف رصيده عند 5 نقاط في المركز الثالث، وحتى في حال انتصاره على ميدياما في الجولة الأخيرة وخسارة يانج أمام الأهلي، ستُرجح المواجهات المباشرة كفة الفريق التنزاني.

وسجل رباعية الفريق التنزاني كلا من، موداثيري يحيى في الدقيقة 43 وستيفان عزيز كي في الدقيقة 46 وكينيدي موسوندا في الدقيقة 48، وجوزيف جيدي جنادو في الدقيقة 84 ليتأهل يانج أفريكانز رفقة الأهلي إلى الدور المقبل.

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