السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رسميا.. يانج أفريكانز يسحق بلوزداد برباعية ويمنح الأهلي بطاقة التأهل لربع النهائي

يانج أفريكانز وشباب
يانج أفريكانز وشباب بلوزداد

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسميًا إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب اكتساح يانج أفريكانز التنزاني ضيفه شباب بلوزداد برباعية نظيفة.

وضمن الأهلي تأهله رسميًا بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة أمام يانج أفريكانز، حيث يتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط ويأتي يانج أفريكانز ثانيًا برصيد 8 نقاط.

وودع شباب بلوزداد الجزائري المسابقة بعد توقف رصيده عند 5 نقاط في المركز الثالث، وحتى في حال انتصاره على ميدياما في الجولة الأخيرة وخسارة يانج أمام الأهلي، ستُرجح المواجهات المباشرة كفة الفريق التنزاني.

وسجل رباعية الفريق التنزاني كلا من، موداثيري يحيى في الدقيقة 43 وستيفان عزيز كي في الدقيقة 46 وكينيدي موسوندا في الدقيقة 48، وجوزيف جيدي جنادو في الدقيقة 84 ليتأهل يانج أفريكانز رفقة الأهلي إلى الدور المقبل.

اقرأ أيضا.. الأهلى يترقب نتيجة مباراة يانج أفريكانز وبلوزداد لحسم تأهله رسميًا

الاهلى يانج أفريكانز التنزاني شباب بلوزداد الجزائري مباراة يانج أفريكانز وشباب بلوزداد دورى ابطال افريقيا

مواد متعلقة

الأهلى يترقب نتيجة مباراة يانج أفريكانز وبلوزداد لحسم تأهله رسميًا

مجموعة الأهلى.. يانج أفريكانز يستضيف شباب بلوزداد بدورى أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

مشروع القرن المصرى.. أهالى مطروح: «رأس الحكمة» يُحوّل المحافظة إلى أهم وجهة سياحية

عاجل.. "2700 جنيه".. مفاجأة للمصريين بشأن أسعار الذهب

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الخروج من دورى أبطال إفريقيا

استمرار انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

انهيار السوق السوداء للدولار والذهب يلحق بها.. و"رأس الحكمة" كلمة السر

تفاصيل قفز فتاة من سيارة خوفا من التحرش بها في الشروق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تؤكد توصل اجتماع باريس لخطوط عريضة.. ومجلس الوزراء الحربى يبحثها اليوم

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة