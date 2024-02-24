مجموعة الأهلى.. يانج أفريكانز يستضيف شباب بلوزداد بدورى أبطال إفريقيا

يحل فريق شباب بلوزداد الجزائري، ضيفا على يانج أفريكانز التنزاني، في السادسة من مساء اليوم، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (ينجامين ماكابا) بدار السلام، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا (2023-2024).

ويحتل شباب بلوزداد، المركز الثاني في المجموعة الرابعة، برصيد 5 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف، عن يانج أفريكانز، صاحب المركز الثالث.

ويسعي كلا الفريقان لتحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل رسميا إلى الدور ربع النهائي للبطولة، خاصة بعد الفوز الذي حققه الأهلي على ميدياما الغاني، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس في كوماسي.

فوز أحد فريقي شباب بلوزداد أو يانج أفريكانز في مباراة اليوم، سيمنح الأهلي، بطاقة التأهل بشكل رسمي، إلى الدور المقبل، أما التعادل فسيؤجل حسم بطاقتي التأهل عن تلك المجموعة، إلى الجولة الأخيرة.

ويحتل الأهلي، حاليا صدارة مجموعته، برصيد 9 نقاط، ليصبح على بعد خطوات من حسم التأهل، بينما تجمد رصيد ميدياما، عند 4 نقاط، في ذيل الترتيب، ليودع رسميا المنافسات.