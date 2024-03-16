حسام حسن يطالب بزيادة الجماهير في بطولة كأس العاصمة الإدارية

طلب حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، من اتحاد الكرة حضور أكبر عدد من الجماهير في مباريات البطولة الودية لكأس العاصمة الإدارية الجديدة، التى ستقام في مصر خلال الفترة من من 22 إلى 26 مارس بمشاركة 4 منتخبات (مصر ونيوزيلندا وتونس وكرواتيا).

ومن المقرر أن يبدأ الفراعنة مشوار البطولة بمواجهة نيوزيلندا يوم 22 مارس وهو نفس موعد مباراة تونس وكرواتيا على أن يلعب الفائزان من المباراتين يوم 26 مارس على كأس البطولة ويلتقى الخاسران يوم 25.

ستاد القاهرة والدفاع الجوى يستضيفان بطولة كأس العاصمة الإدارية

وتقام البطولة على استاد القاهرة وملعب الدفاع الجوي، على أن تقام مباراتي الافتتاح والنهائي باستاد القاهرة.

ويسعى حسام حسن حضور أكبر عدد من الجماهير لتحفيزاللاعبين والفوز بهذه البطولة لرفع ثقة اللاعبين قبل مباراتى غينيا بيساو وبوركينافاسو في الجولتين الثالثة والرلاابعة خمن التصفيات المؤهلة لكاس العالم .

وكان حسام حسن قد قرر استبعاد حسين الشحات لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي من معسكر الفراعنة بعد أن اشتكي من الام في العضلة خلال فترة الإحماء وخضع اللاعب للاشعة التى أثبتت إصابته بتقلص عضلي بالعضلات الخلفية وفضل الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي إراحة اللاعب وعدم المجازفة به وعودته لناديه وتم استدعاء مصطفي شلبي لاعب الزمالك بدلا منه.

واختار حسن حسن 25 لاعبا

محمد عواد

محمد أبو جبل

المهدي سليمان

مصطفي شوبير

محمد هاني

أكرم توفيق

محمد حمدي

محمد شكري

أحمد حجازي

رامي ربيعه

محمد عبد المنعم

أحمد رمضان بيكهام

مروان عطية

حمدي فتحي

إمام عاشور

محمد مجدي أفشة

أحمد نبيل كوكا

محمود تريزيجيه

مصطفي فتحي

مصطفى شلبى بدلا من حسين الشحات

عمر مرموش

مصطفي محمد

أحمد عاطف

محمد شريف

محمد الشامي