سارعوا لإنقاذ أحمد رفعت.. ما تخصصات أطباء فرق كرة القدم؟

فتحت إصابة أحمد رفعت لاعب وسط فريق فيوتشر، بتوقف عضلة القلب، خلال مباراة فريقه مع الاتحاد السكندرى في دوري نايل، باب الحديث عن تخصصات الأطباء العاملين في فرق كرة القدم.

وكشف مصدر طبي بأحد فرق الدورى الممتاز، أن جميع الأندية تهتم بإسناد رئاسة الفريق الطبي في الفريق لدكتور عظام، لأنها الإصابة الأكثر شيوعًا بين اللاعبين، بالإضافة لوجود دكتور للعلاج الطبيعى وآخر للتغذية، وأن باقي التخصصات يتم الاستعانة فيها بأطباء آخرين فى المستشفيات التى يتعامل معها الفريق، سواء لإجراء الكشف الطبي على اللاعبين الجدد الذين يتم التعاقد معهم فى بداية كل موسم أو خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتعرض أحمد رفعت لهبوط حاد فى الدورة الدموية خلال مباراة الاتحاد، نتج عنه توقف عضلة القلب لمدة ساعة ونصف الساعة، مما اضطر الأطباء فى المستشفى الذى تم نقل اللاعب له بجوار ستاد الإسكندرية لعمل صدمات كهربائية لإنعاش قلب اللاعب، والذى استجاب في النهاية للإفاقة ولكن ليس بكامل أجهزته الحيوية.

من جانبه تواصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية؛ للاطمئنان على حالة اللاعب "أحمد رفعت" نجم فريق مود فيوتشر، للاطمئنان على توفير الأطقم الطبية من المستشفيات الجامعية.

ومن جانبه وجه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، تساؤلات للأندية واتحاد الكرة.

وقال ميدو، خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «كام نادي في مصر بيعمل للاعبيه كشف طبي شامل قبل بداية كل موسم؟ وكام نادي بيعمل كشف طبي لناشئيه قبل بداية كل موسم؟».

وأضاف: «سؤال تاني ليه اتحاد الكرة لا يلزم كل نادي بتقديم تقرير طبي شامل عن كل فرق النادي قبل بداية كل موسم كشرط رئيسي للاشتراك في المسابقات؟».