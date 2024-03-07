الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

لأول مرة.. 6 لاعبين يظهرون في القمة.. ومشاركة تاريخية لـ"شوبير"

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير

تعتبر قمة الاهلى والزمالك فرصة للاعبين الجدد لتقديم أنفسهم لجماهير الفريقين، كون هذه المباراة تحظى باهتمام إعلامي وجماهيري كبير، ويتسابق جميع اللاعبين في الفريقين ليكونوا ضمن التشكيل الأساسي في المباراة.

ويلتقي الأهلى مع الزمالك في مباراة نهائي بطولة كأس مصر في السابعة والنصف مساء غدٍ الجمعة، على ملعب الأول بارك بالرياض عاصمة السعودية.

ورغم ظهور عدد كبير من اللاعبين لأول مرة بفانلة الأهلي والزمالك في مباريات القمة، إلا أن من بين هذه الأسماء لاعبين سبق لهم الظهور في القمة بفانلة الفريق المنافس، أمثال إمام عاشور مع الاهلي، والثلاثي عبدالله السعيد وناصر ماهر وأحمد حمدي مع الزمالك.

 

6 لاعبين يشاركون لأول مرة فى مباريات الاهلى والزمالك

 

وهناك ستة لاعبين في القطبين يشاركون لأول مرة في مباريات القطبين، بواقع أربعة لاعبين في الأهلي ولاعب في الزمالك.

ويشارك 4 مع الأهلي فى القمة، ويأتي على رأسهم الفرنسي أنتونى موديست والمغربي رضا سليم والذي تعاقد معهما الأهلى الصيف الماضي، كما يشارك مع الأهلى الثنائي محمود الزنفلى حارس المرمى وعمر كمال عبدالواحد الذين تعاقد معهما الأهلى خلال فترة الإنتقالات الشتوية الأخيرة، فيما حرمت الاصابة الفلسطينى وسام أبو على من تسجيل ظهوره الأول بمباريات القمة.

فيما سيكون هناك لاعب واحد من الزمالك سيسجل اسمه في سجلات اللاعبين الذين شاركو في مباريات القمة، وهو محمد شحاتة والذي تعاقد معه الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، فيما حرمت الإصابة وعدم الجاهزية الفنية لعدد من لاعبي الفارس الأبيض من المشاركة أمثال مهاب ياسر، ومحمد عاطف، وياسر حمد، والأوغندي ترافيس موتيابا.

 

مشاركة تاريخية لشوبير 

فيما سيكون مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي على موعد مع التاريخ عندما يشارك لأول مرة فى مباراة القطبين بصفة أساسية، بعدما تواجد فى مرات عديدة سابقة فى قائمة المارد الأحمر دون مشاركة، لوجود محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى الأساسي والذي يغيب عن المباراة لتعرضه للإصابة خلال تواجدة مع منتخب مصر فى بطولة الأمم الإفريقية التي أقيمت مؤخرًا في كوت ديفوار.

6 لاعبين يشاركون لأول مرة فى القمة الاهلي والزمالك مباراة نهائى بطولة كأس مصر ملعب الأول بارك بالرياض المملكة العربية السعودية مشاركة تاريخية لشوبير

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