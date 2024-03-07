1.6 مليار جنيه القيمة التسويقية للأهلى والزمالك قبل قمة نهائى الكأس

يلتقى الأهلى والزمالك فى السابعة والنصف من مساء غد الجمعة، في مباراة نهائي بطولة كأس مصر عن الموسم الماضي، وذلك بملعب الأول بارك بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

وقبل مباراة القطبين التي ستقام لأول مرة خارج مصر فى بطولة كأس مصر، بلغت القيمة التسويقية للاعبي الفريقين أكثر من 52 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت المتخصص في أسعار اللاعبين والقيم السوقية أى ما يزيد على مليار و643 مليون جنيه مصرى، بواقع 32.48 مليون يورو للاهلى، و19.55 مليون يورو للزمالك.

ويعد أحمد سيد زيزو، لاعب وسط الزمالك، هو أغلى لاعبى الفريقين، حيث تبلغ القيمة التسويقية للاعب خمسة ملايين يورو، فيما يأتى خلفه المالى أليو ديانج، لاعب وسط الأهلى الذى يغيب عن المباراة للإصابة، بقيمة تسويقية 4.5 مليون يورو، ويأتى خلفهما محمد عبدالمنعم، مدافع الأهلى، بقيمة تسويقية ثلاثة ملايين يورو.

جوائز مباراة نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك

تحظى مباراة نهائى كأس مصر بين الأهلي والزمالك بأهمية كبرى، وتم رصد جوائز تاريخيه لهذه المباراة، حيث يحصل الأهلى والزمالك على 200 ألف دولار نظير المشاركة فى المباراة النهائية بواقع 100 ألف دولار لكل فريق.

كما يحصل الفريق الفائز بالمباراة على 350 ألف دولار، بالإضافة لـ500 ألف دولار مقدمة من هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية برئاسة تركى آل الشيخ، كما يحصل الفريق الخاسر على 150 ألف دولار، فيما يحصل أفضل لاعب فى المباراة على جائزة مالية قدرها 50 ألف دولار.

يتم اللجوء للوقت الإضافى على شوطين بواقع 15 دقيقة لكل شوط فى حال انتهاء المباراة بالتعادل في وقتها الأصلي، فيما يتم الاحتكام لركلات الترجيح حال استمرار التعادل بالوقتين الأصلي والإضافي للمباراة.