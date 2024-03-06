موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.. 3 قنوات ناقلة بالمجان

كلما مرت الأيام بل والساعات واقتراب موعد القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك، في نهائي كأس مصر، لمعرفة الفريق المتوج باللقب، أصبحت هى الأكثر قراءة وتداولا على كافة محركات جوجل مؤخرا.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر 2022/2023

ومن المقرر أن يواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك، في تمام السابعة والنصف مساء بعد غدا الجمعة، الموافق 8 مارس الجاري، على ستاد الأول بارك، في المباراة النهائية من بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/2023).

وتقام المباراة على هامش فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وياتي ذلك، بعد نجح مسئولوه القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك، في تدعيم صفوفهم بأفضل اللاعبين والصفقات المميزة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية (يناير 2024).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر نسخة (2022/2023)

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “القنوات الناقلة لمباراة كأس مصر بين الأهلي والزمالك نسخة (2022-2023)، هي فقط (Mbc مصر)، (وأون تايم سبورت) لا غير”.

وتجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي، هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة، وذلك برصيد 38 لقب، أما الزمالك، توج بـ29 بطولة.

ويذكر أن الأهلي، هو بطل النسخة الماضية من البطولة، عندما تمكن من عمل ريمونتادا مثيرة أمام بيراميدز بنتيجة 2/1.

قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

مصطفى شوبير - محمود الزنفلي- حمزة علاء - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح - علي معلول - عمر كمال-محمد هاني - كريم فؤاد - أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - كريم ندفيد - إمام عاشور- افشة-الشحات - طاهر- رضا سليم -تاو- كهربا - موديست.

قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - سيد عبدالله "نيمار" - ناصر ماهر - عبدالله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - يوسف أوباما.

في الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا.