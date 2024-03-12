فيوتشر يكشف آخر تطورات حالة "أحمد رفعت" والوزير يطمئن على اللاعب

كشفت إدارة نادى فيوتشر، برئاسة وليد دعبس، آخر تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت نجم الفريق، الذي تعرض لتوقف عضلة القلب خلال مباراة فريقه مساء أمس أمام الاتحاد السكندري، في دوري نايل.

وأصدرت إدارة فيوتشر بيانًا رسميًا حول حالة اللاعب جاء فيه: "يتابع نادي مودرن فيوتشر في الساعات الأخيرة حالة القلق والحزن لجميع مسئولي وجماهير الكرة المصرية، بشأن الحالة الصحية لنجم الفريق أحمد رفعت بعد سقوطه بشكل مفاجئ في مباراة الاتحاد السكندري بالدوري العام".

وعانى اللاعب من توقف عضلة القلب لمدة تصل إلى أكثر من ساعة بالرغم من كل محاولات الإنعاش من قبل الطاقم الطبي في مستشفي زمزم القريبة من الملعب قبل أن تتحسن الأمور طبيًا وعودة النبض للقلب، إلا أنه لا تزال حالة أحمد رفعت غير مستقرة طبيًا، مما يمنع نقله إلا بعد استقرار حالته الصحية، ولا يزال اللاعب يتلقى العلاج وعمل الفحوصات اللازمة.

وتتابع إدارة النادي، برئاسة الدكتور وليد دعبس، الموقف لحظة بلحظة من المستشفي، وسوف تتم موافاة الجميع بالتفاصيل أولًا بأول، داعين جموع وسائل الإعلام لاحترام الحياة الشخصية للاعب والموقف الطبي، وسائلين جماهير الكرة المصرية بالدعاء لأحمد رفعت بأن يكون سالمًا معافًا في أسرع وقت.

وتواجد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ومحمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري، وطارق العشري المدير الفني لزعيم الثغر والجهاز الفني، ولاعبو فيوتشر، في المستشفى حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم، للاطمئنان على حالة اللاعب.

وزير الشباب والرياضة يطمئن على حالة أحمد رفعت

وفي السياق ذاته، أجرى وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، عدة اتصالات؛ للاطمئنان على حالة أحمد رفعت.

ووجّه الوزير اللجنة الطبية العليا للرياضيين بمتابعة الحالة الصحية بشكل مستمر ودقيق، والاطمئنان على رفعت، والتأكيد على توفير أي مساعدات أو تسهيلات يحتاجها اللاعب.

وأشارت آخر الأنباء إلى تحسن نسبي لحالة أحمد رفعت، وتم حجزه في غرفة الإفاقة بعد عمل الإسعافات الأولية اللازمة لحالته.